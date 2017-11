Comment entretenir efficacement sa prothèse dentaire ?

Article commandité

Le bon entretien d'une prothèse dentaire passe par l'acquisition des bons réflexes qui deviendront vite une habitude.

Les aliments à éviter

Tout d'abord, certaines catégories d’aliments devront être évitées pour ne pas endommager la résine ou pour éviter de causer des irritations à cause d'éléments qui se coincent :

caramel, gomme à mâcher, nougatine, etc.

les petites graines (blé, sésame, etc.)

les aliments trop durs (bonbons, os, etc.)

attention aux températures extrêmement froides ou glacées, et à celles excessivement chaudes ou brûlantes

Quelques conseils pour les premiers jours

Les premières sensations peuvent être déroutantes, mais on s'y fait vite. Pour s'habituer progressivement au port d'une prothèse complète, voici quelques trucs :

évitez de mordre avec les dents de devant

mâchez des deux côtés en même temps pour équilibrer la pression

prenez le temps de bien mastiquer

prenez de petites bouchées

Le nettoyage quotidien

Rincez votre prothèse dentaire de préférence à l'eau tiède et claire. Ne plongez pas votre prothèse dentaire dans de l'eau trop chaude ou bouillante pour ne pas l'endommager.

Brossez-la doucement à l'aide d'une brosse à dents. Vous éviterez ainsi d'endommager les pièces en métal ou plastique de votre prothèse dentaire. Pour plus de précautions, humidifiez la brosse avant de l'utiliser.

Brossez aussi votre bouche. Les gencives, la langue et les dents naturelles doivent être régulièrement brossées pour retirer la plaque dentaire et stimuler la circulation. Ce geste quotidien garantit une santé bucco-dentaire à long terme.

Enfin, rincez votre bouche et votre prothèse. Plongez-la dans une solution nettoyante afin de garder une prothèse bien blanche et prévenir l'accumulation de bactéries.

Quelques conseils supplémentaires

Voici enfin quelques informations supplémentaires pour vous assurer de conserver une prothèse dentaire en bon état ainsi qu'une bonne hygiène bucco-dentaire :

évitez le bricolage : n'essayez pas d'ajuster votre prothèse dentaire vous-même ou vous pourriez endommager votre bouche

faites confiance à votre dentiste ou prothésiste pour obtenir des conseils et des réponses à vos questions concernant les soins bucco-dentaires (vous pouvez faire appel à l'excellence d'une clinique dentaire à Laval )

si elle comporte des pièces en métal, consultez votre dentiste pour des conseils d'entretien spécifiques en fonction du type de prothèse dentaire que vous portez

gardez votre prothèse dentaire humide lorsque vous ne la portez pas, car la résine risque de se déformer en séchant

Au bout du compte, ces petits gestes deviendront banals et s'intégreront par habitude dans votre quotidien pour conserver une prothèse le plus longtemps possible.