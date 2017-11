Prix décerné au président de la Fondation pour la Santé, monsieur Alain Caron, pour avoir marqué la culture philanthropique

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’annoncer que le président de son conseil d’administration, monsieur Alain Caron, a remporté dernièrement le prix Claude-Béland de l’Association des fondations d’établissements de santé du Québec (AFESAQ).



Décerné à un bénévole d’une fondation s'étant illustré depuis de nombreuses années dans la collecte de fonds et ayant fait sa marque dans la culture philanthropique, le prix est remis à une personne hautement impliquée auprès de sa fondation et dont les réalisations sont mesurables et exemplaires.



Âgé de seulement 38 ans, M. Caron est administrateur depuis 2011, est devenu trésorier en 2013, puis président en juin 2015. Il est depuis six ans fortement impliqué au sein de la fondation et y joue un rôle actif de leader, que ce soit par sa participation aux activités sportives de la fondation, sa présence aux activités des partenaires et surtout, par son travail en étroite collaboration avec le conseil d’administration, la direction générale et la permanence.



Président engagé, il cherche constamment à instaurer des pratiques de saine gestion dans le but d’améliorer la gouvernance de l’organisation. Il veille à ce que le conseil remplisse son mandat et le guide avec discernement, justice et rigueur afin que tous les membres puissent y jouer un rôle pertinent pour le bien de la fondation.



Il a de plus permis la mise en place d’une campagne de financement majeure, ayant l’objectif ambitieux d’amasser 10 millions de dollars en 5 ans, soit de 2016 à 2020. Un peu plus d’un an après son lancement, les promesses de dons ont dépassé 9 M $. Il a versé plus de 100 000 $ de façon personnelle pour donner le coup d’envoi de la campagne. Son don a également influencé les membres du conseil; c’est entre autres grâce à ce geste que la fondation peut se targuer d’avoir 100 % des administrateurs et des employés qui donnent à la cause.



Le conseil d’administration et l’équipe de la fondation profitent de cette occasion pour remercier grandement M. Caron pour tant de dévouement, de générosité et d’énergie vouée à la cause. La fondation est plus que choyée de compter sur un président aussi impliqué qui fait profiter la fondation de sa rigueur, de sa passion et de son grand professionnalisme. Bravo à cet homme de cœur!