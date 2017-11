Le Cégep à Joliette salue la réussite de ses finissantes et finissants!

Sous la présidence d’honneur de Charles Richard-Hamelin, pianiste lanaudois de réputation internationale, le Cégep régional de Lanaudière à Joliette a tenu cet après-midi, à la salle Rolland-Brunelle du Centre culturel de Joliette, la cérémonie de remise des diplômes de ses finissants et finissantes de l’année 2016-2017.



À cette occasion, la députée de Joliette, madame Véronique Hivon, a remis la médaille de l’Assemblée nationale du Québec, alors que la médaille du Gouverneur général du Canada a été remise par la directrice du Cégep à Joliette, madame Hélène Bailleu, au nom du bureau du député fédéral de Joliette, monsieur Gabriel Ste-Marie.



La Fondation du Cégep à Joliette, en collaboration avec de nombreux partenaires financiers, a pour sa part octroyé 86 bourses d’une valeur totale de 33 000 $ à des étudiantes et étudiants ayant fait preuve de détermination, d'excellence, d'engagement et d'efforts remarquables. La liste des récipiendaires est disponible sur le site Internet du collège à : http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/grand-public/fondation-du-cegep-a-joliette/diplomes-et-bourses



Madame Hélène Bailleu, directrice du Cégep à Joliette, monsieur Fred-William Mireault, secrétaire général de la Fédération étudiante collégiale du Québec ainsi que madame Caroline Majeau, directrice générale de la Fondation, ont tous trois profité de la tribune qui leur était offerte pour féliciter chaleureusement les personnes honorées et diplômées.



« Chaque année, la cérémonie de remise des diplômes nous rappelle notre mission première qui est d’assurer votre réussite. Aujourd’hui marque l’atteinte de votre objectif ultime, la diplomation. C’est donc avec fierté que je me tiens aujourd’hui devant vous et que je salue bien bas vos efforts ainsi que la persévérance dont chacune et chacun d’entre vous avez fait preuve tout au long de votre parcours », a souligné la directrice du Cégep à Joliette, Mme Hélène Bailleu.



Le Cégep à Joliette tient à féliciter les personnes honorées aujourd’hui :



- Médaille de l’Assemblée nationale et bourse du caucus des députés de la région de Lanaudière

M. Fred-William Mireault, étudiant en Sciences humaines.



- Médaille spéciale de bronze du Gouverneur général du Canada 2016-2017

Madame Stéphanie Myriam Rochon, étudiante en Techniques de la production horticole et de l’environnement.



Le Cégep à Joliette est un établissement d’enseignement collégial public offrant 23 programmes préuniversitaires et techniques. Il accueille en moyenne chaque année quelque 2500 étudiants et étudiantes. Il fait partie de la grande famille du Cégep régional de Lanaudière qui compte deux autres collèges constituants, à Terrebonne et à L’Assomption, un service de la formation continue ainsi qu’un siège social à Repentigny.