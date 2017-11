Joliette – Municipalité alliée contre la violence conjugale

À l’instar de plus de 200 municipalités au Québec, la Ville de Joliette confirme son engagement dans la campagne nationale Municipalité alliée contre la violence conjugale.

Porté par le Regroupement des Maisons pour femmes victimes de violence conjugale, le mouvement vise à sensibiliser la population et à envoyer un message fort et concerté. Pour le Nord de Lanaudière, c’est la Maison d’accueil La Traverse située à Joliette qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

Chaque année, ce sont plus d’une centaine de femmes qui séjournent au sein de l’établissement, soit pour quelques jours ou pour quelques semaines. Que vous ayez un besoin d’accompagnement ou pour discuter avec une ressource qui vous aidera à reconnaître la violence conjugale, la Ville de Joliette vous invite à joindre la Maison La Traverse au 450 759-5882.

Rappelons que la Maison La Traverse offre un service d’hébergement sécuritaire 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il représente un lieu d’écoute et d’entraide où les femmes sont encouragées à reprendre le contrôle de leur vie. On y offre également un service d’accompagnement dans les démarches juridiques ou autres, une intervention appropriée aux besoins des enfants, des services de consultation externe (sans hébergement), du soutien dans l’élaboration de scénarios de protection et le suivi post-hébergement.