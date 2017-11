Le vendredi 10 novembre 2017 avait lieu la deuxième édition de l’activité Vins et fromages de la Relève agricole de Lanaudière (RAL), à la salle de la Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA) à Joliette, réunissant plus de 100 participants. Encore cette année, le comité organisateur a misé sur la découverte des vins et fromages de Lanaudière à travers quatre services.

Les produits des fromageries Du Champ à la Meule, Domaine Féodal, La Suisse Normande et Ferme Vallée Verte ont été mis en valeur. Du côté des vins, les invités ont découvert les produits de la Ferme Guy Rivest, du Vignoble Saint-Thomas, du Vignoble Carone, du Vignoble Lano d’Or, ainsi que ceux du Vignoble Aux Pieds des Noyers. La soirée s’est terminée avec un spectacle endiablé du groupe de musique traditionnelle « Hommage aux aînés ».

« En plus de réseauter, les convives ont eu la chance de découvrir ou redécouvrir les produits de notre région : cet événement démontre tout le dynamisme de la relève agricole », conclut Pier-Luc Hervieux, président de la RAL.

Merci à nos commanditaires

Cette deuxième édition de l’activité Vins et Fromages n’aurait pas été possible sans la généreuse contribution de nos commanditaires que nous tenons à remercier :

- Ferme Bonneterre inc.

- La Coop Profid’Or

- Martin Boulard et associés

- Béton Adam

- Agro-100