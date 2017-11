Nouvelle acquisition pour le service des premiers répondants de Saint-Côme

La Municipalité de Saint-Côme est fière d’informer sa population qu’elle s’est dotée d’un nouveau véhicule d’urgence destiné au Service des premiers répondants de sa localité. En effet, l’ancien véhicule étant devenu désuet, la Municipalité trouvait essentiel de s’en procurer un nouveau afin de continuer à offrir un service de qualité devenu incontournable pour toute sa population. Le Service de Saint-Côme compte actuellement 10 premiers répondants. De plus, une formation sera bientôt dispensée à 5 autres personnes désirant s’impliquer au sein de ce service d’urgence qui n’a jamais compté autant d’intervenants.



En effet, depuis sa fondation en janvier 2005, le service a su aider des centaines de personnes et plusieurs vies ont pu être sauvées grâce aux compétences démontrées par des intervenants passionnés et expérimentés. À titre informatif, depuis janvier 2017, les premiers répondants de Saint-Côme ont reçu 183 appels d’intervention. Étant un maillon essentiel de la chaine d’intervention préhospitalière, le premier répondant agit en complémentarité du technicien ambulancier. Ils appliquent les protocoles visant la prévention de la détérioration de l'état de la personne en détresse et transfèrent au technicien ambulancier la responsabilité des interventions à son arrivée sur les lieux. Les premiers répondants de la Municipalité de Saint-Côme ont reçu une formation de 65 heures afin d’atteindre le niveau 3, soit le plus haut niveau de premiers répondants au Québec. Ils répondent ainsi à tous les déterminants cliniques où peuvent être affectés des premiers répondants, soit jusqu’à 75 % des interventions ambulancières. Le Dr Simon Fortier, directeur médical régional des services préhospitaliers du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière mentionne : « Nous sommes heureux de compter parmi nos services de premiers répondants la Municipalité de Saint-Côme. Par son implication, elle joue un rôle significatif dans la chaine d’intervention préhospitalière en diminuant la mortalité et la morbidité des citoyens de ce secteur. »



Outre le service offert localement, la Municipalité détient également une entente afin de couvrir les territoires non organisés situés dans sa périphérie. Fort de plus de 12 années d’expérience, le Service des premiers répondants de Saint-Côme a incontestablement fait ses preuves. Et l’avenir s’annonce prometteur ; le ministère de la Sécurité publique, par le biais de son programme SUMI (Services d’urgence en milieu isolé) pourrait remettre bientôt une enveloppe très alléchante permettant aux municipalités telles la nôtre, de se doter de nouveaux équipements permettant de bonifier les services d’urgence existants.



« Je suis extrêmement fier des membres du Service des Urgences de la Municipalité de Saint-Côme, que ce soit les pompiers, les premiers répondants ou les personnes qui s’investissent dans le volet Recherche et Sauvetage. Il est indéniable que ce sont des gens de cœur qui souhaitent améliorer les services de proximité de notre localité. » a mentionné Martin Bordeleau, Maire de la Municipalité.