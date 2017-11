Un record pour la 9e édition du souper spectacle de la Société Alzheimer de Lanaudière !

C’est avec fierté que la Société Alzheimer de Lanaudière ainsi que les coprésidents d’honneurs de l’événement, M. Matthieu Berger, Vice-Président chez Parro Info Développement et M. Stéphane Collinge, Associé, Fiscalité chez Martin, Boulard S.E.N.C.R.L - Société de comptables professionnels agréés, dévoilent un montant record pour cette édition du souper spectacle annuel. En effet, le soir du souper, un montant de 46 206$ a été dévoilé à l’assistance de 180 convives. Depuis, c’est près de 47 000 $ qui ont été amassés pour soutenir les personnes atteintes et leurs aidants dans la région.

« Parmi tous les soupers spectacles que nous avons organisés dans le grand Joliette, cette année bat tous les records! » affirme Janie Duval, directrice de l’organisme. C’est Monsieur Alexandre Dumas, ancien journaliste à Radio-Canada, qui a assuré le rôle de maître de cérémonie avec brio. Le quatuor vocal QW4RTZ a offert une prestation à la fois drôle et musicalement impressionnante qui a su enchanter tous les invités, sans exception.

Des encans silencieux et à la criée furent aussi organisés. Les convives ont été émus par le témoignage d’un proche aidant dont l’épouse atteinte a offert des linges à vaisselle qu’elle a tissés à la main, malgré la maladie.

La Société Alzheimer de Lanaudière désire remercier, une fois de plus, son partenaire officiel : M ta Région ainsi que les commanditaires de la soirée : Martin, Boulard S.E.N.C.R.L - Société de comptables professionnels agréés, Parro Info Développement, l’Hôtel Château Joliette et le Centre Culturel de Joliette.

Sur la photo (de gauche à droite)

Janie Duval, Directrice générale de la Société Alzheimer de Lanaudière (SADL)

Maryse Boucher, Coordonnatrice aux événements et aux communications SADL

M. Matthieu Berger, coprésident d’honneur et VP chez Parro Info Développement

M. Stéphane Collinge, coprésident d’honneur et Associé-Fiscaliste chez Martin, Boulard S.E.N.C.R.L - Société de comptables professionnels agréés

M. Alexandre Dumas, maître de cérémonie de la soirée et VP Communication corporative chez le Cabinet de relations publiques NATIONAL