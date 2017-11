Lancement de la traditionnelle guignolée

La Société St-Vincent de Paul de Joliette a tenu sa conférence de presse annuelle le 1er novembre 2017 pour le lancement de sa traditionnelle guignolée.

Les objectifs pour cette année sont 110 000$ en argent et 30 000$ en denrées. Des membres de la Chambre de Commerce du Grand Joliette et des bénévoles de la SSVP de Joliette seront présents le 25 novembre aux Galeries Joliette et dans différents commerces afin de recueillir vos dons. Soyez généreux car les besoins sont grands.

Sur la photo Mario Vadnais, président de la SSVP de Joliette et M. Guy Bénard, président de la CCGJ et président d’honneur de la guignolée.