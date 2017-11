Des activités rassembleuses pour les Lanaudois endeuillés par suicide

La Journée internationale des endeuillés par suicide approche à grands pas. Pour l’occasion, le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) tient à rappeler à la population que le deuil par suicide comporte des particularités qui le rendent encore plus profond; à savoir, de l’incompréhension, un sentiment de culpabilité, de la colère, etc. Par conséquent, il devient primordial d’offrir un accompagnement adéquat aux personnes endeuillées par suicide et de les aider à combattre l’isolement.

Pour souligner l’événement et rassembler les Lanaudoises et Lanaudois affectés par le suicide d’un proche, le CPSL les convie à ces deux activités :

MATINÉE ÉDUCAZOO

Le samedi 18 novembre 2017, de 9 h à 10 h 30, à Joliette, venez passer un moment magique en compagnie de familles qui vivent les mêmes choses que vous. Les enfants auront la chance d’en savoir davantage sur des animaux domestiques et exotiques et de les manipuler dans un contexte sécuritaire. Inscrivez-vous au plus tard le 9 novembre, en composant le 1 866 APPELLE. Dans l’éventualité d’un fort achalandage, le CPSL se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions par famille. Activité gratuite réservée aux enfants âgés de 6 à 12 ans endeuillés par suicide et à leurs parents.

BRUNCH ANNUEL – 4e ÉDITION

Le samedi 18 novembre 2017, de 10 h 30 à 13 h 30, au restaurant Benny&Co (515, boulevard Dollard, Joliette), venez rencontrer d’autres personnes qui vivent un deuil par suicide et échanger avec elles dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Chaque participant doit s’inscrire individuellement, au plus tard le 9 novembre, en composant le 1 866 APPELLE. Cette activité est ouverte aux Lanaudois et Lanaudoises de tous âges endeuillés par suicide. Le coût du repas est aux frais des participants.

DES SERVICES SPÉCIALISÉS POUR LES PERSONNES ENDEUILLÉES PAR SUICIDE

Les Lanaudoises et Lanaudois endeuillés par suicide peuvent, en tout temps, parler à un intervenant du CPSL en composant le 1 866 APPELLE. Les enfants et les adultes endeuillés par suicide peuvent aussi se joindre à des groupes de soutien. Notez par ailleurs que la prochaine rencontre d’entraide pour adultes endeuillés par suicide aura lieu le 9 novembre prochain, de 19 h à 21 h 30, à Joliette. Pour vous inscrire à cette rencontre, composez le 1 866 APPELLE.