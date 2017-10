Travaux de plomberie bons pour l’écologie et pour votre portefeuille

Article commandité

En Amérique du Nord, où nous avons accès à l’eau facilement et en abondance, on pourrait croire qu’il s’agit d’une ressource inépuisable. Pourtant, l’eau potable ne représente qu’une très faible partie de toute l’eau se trouvant sur notre planète. Il faut donc faire très attention à cet or bleu. De plus, il faut beaucoup d’énergie pour faire chauffer l’eau, ce qui peut représenter des coûts importants.

Par conséquent, vous pourriez réaliser quelques économies, en plus de réduire votre consommation d’eau en effectuant quelques modifications sur votre plomberie. Si vous n’êtes pas à l’aise de faire des tâches vous-même, demandez conseil pour tous travaux de plomberie à un professionnel ou confiez-lui vos petits projets. Cela deviendra rentable rapidement.

La tuyauterie

L’un des trucs les plus évidents pour économiser de l’eau consiste à réparer toutes les fuites d’un système de plomberie. Vous pouvez, bien sûr, commencer par les robinets, mais il faut également vous assurer que les tuyaux sont en bon état. Pour vous aider, vous pouvez consulter votre compteur d’eau. S’il y a une modification dans les chiffres, alors que vous n’avez pas utilisé d’eau pendant une certaine période de la journée, c’est qu’il y a une fuite.

Vous pouvez aussi isoler vos tuyaux d’eau chaude. Cette méthode toute simple prévient les pertes de chaleur dans le système. Ainsi, il faudra moins de temps pour que l’eau chaude sorte du robinet et le chauffe-eau dépensera moins d’énergie. Vous économiserez sur votre facture d’électricité.

Pour aller plus loin, il est possible d’installer un système de traitement et de réutilisation des eaux grises lorsque l’espace le permet. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’utiliser de l’eau potable pour des appareils comme la toilette. Bien entendu, cela coûte plus cher et est un peu plus complexe, mais vous en constaterez les avantages à long terme.

Les appareils économes

Par ailleurs, si vous désirez réduire votre consommation d’eau et d’électricité, il est recommandé d’acheter et d’installer des appareils qui consomment moins d’eau. Vous pouvez commencer par installer des économiseurs d’eau et des aérateurs sur vos robinets. Sans affecter la pression, ces appareils vous permettent de réduire votre utilisation de l’or bleu.

De la même façon, il existe des pommes de douche économes en eau. Vous trouverez également sur le marché plusieurs modèles de toilettes à volume réduit ou à double débit. Ces toilettes possèdent maintenant des performances similaires aux modèles traditionnels tout en utilisant beaucoup moins d’eau.

Enfin, n’oublions pas de mentionner que les appareils récents sont souvent plus performants que les anciens modèles tout en étant moins énergivores et gourmands en eau. Il est donc plutôt avantageux de remplacer vos vieux appareils, surtout s’ils ont plus de dix ans, tels que le lave-vaisselle, la machine à laver et même le chauffe-eau. À l’extérieur, il est préférable d’investir dans un chauffe-eau solaire pour la piscine.

Grâce à tous ces moyens, vous pourriez grandement réduire votre consommation d’eau ainsi que votre facture d’électricité. Par contre, il faut savoir que les habitudes domestiques ont également une grande influence sur ces éléments.