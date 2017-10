Conseils pour une bonne utilisation de la soie dentaire

Article commandité

Vous connaissez l’importance d’un bon brossage de dents au moins une fois par jour, mais celui-ci doit s’accompagner de la soie dentaire pour être complet. Or, cette dernière est souvent négligée, ce qui cause de la plaque, du tartre et, éventuellement, des caries. Ainsi, une belle bouche en santé vient avec une utilisation adéquate et quotidienne de la soie dentaire.

La bonne méthode

Passer la soie dentaire entre vos dents est très simple et cela ne prend que quelques minutes. Tout d’abord, vous devez couper un long segment de fil dentaire, soit environ la longueur entre votre main et votre épaule, puis l’enrouler autour de vos majeurs en laissant un peu d’espace entre les deux.

À l’aide de vos pouces et de vos index, faites glisser le fil en douceur entre vos dents, jusqu’à la gencive. Placez la soie dentaire pour qu’elle forme un « C » contre la dent. Remontez ensuite le fil deux ou trois fois dans un mouvement de va-et-vient pour bien nettoyer la surface. Il faut effectuer cette opération pour les deux côtés de chaque dent, y compris les molaires au fond de la bouche.

Tout au long du processus, vous devez également dérouler le fil utilisé de sorte à toujours utiliser une nouvelle section pour chaque côté de dent, au fur et à mesure que la soie s’use ou que des résidus s’y accrochent. Ce n’est qu’après avoir passé la soie dentaire qu’il est recommandé de vous brosser les dents.

Un léger saignement des gencives peut être normal si vous n’utilisez pas la soie dentaire régulièrement. Cela devrait se corriger avec l’habitude.

L’importance de la soie dentaire

La bouche contient une grande quantité de bactéries qui peuvent s’accumuler sur vos dents. Ces bactéries forment ce qu’on appelle la plaque, qui est à l’origine de plusieurs maladies des gencives et d’autres problèmes, comme les caries. Après 24h à 36h, la plaque invisible durcit et se transforme en tartre. Il est impossible de faire disparaître le tartre avec un simple brossage. Un nettoyage par l’hygiéniste dentaire est nécessaire.

Il faut également savoir qu’à lui seul, le brossage des dents n’élimine pas toutes les bactéries ainsi que la plaque, car les poils de la brosse à dents ne peuvent pas passer entre les dents. C’est donc environ un tiers de surface que la soie dentaire permet de nettoyer, prévenant ainsi l’apparition de caries entre les dents.

Par conséquent, il est nécessaire de passer le fil dentaire entre vos dents au moins une fois par jour, comme ce l’est pour le brossage. De plus, pour un sourire radieux, vous pouvez aussi vous tourner vers la dentisterie esthétique, mais il demeure important de maintenir ces améliorations en bon état avec de saines habitudes.

Enfin, la santé générale de la bouche a un impact considérable sur l’ensemble de votre état de santé. C’est donc une raison de plus pour veiller à bien nettoyer vos dents tous les jours et sous tous les angles. L’hygiéniste dentaire pourra vous recommander le fil qui convient le mieux à votre dentition, au besoin.