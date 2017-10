Une Journée santé à ne pas manquer!

C’est en présence de plusieurs invités, conférenciers et membres des médias qu’a eu lieu le dévoilement de la programmation de la Journée santé / Manoir Louis Jolliet / Résidence Marie-Clothilde. Avec la touche musicale de la formation La Meunière Écarlate, cette conférence de presse a permis, entre autres, de découvrir les thèmes des conférences offertes lors de cette Journée santé qui aura lieu le 6 novembre prochain au Buffet des Continents Mascouche.



Au programme, une dizaine de conférences sont prévues tout au long de cette journée dont celle intitulée «Jeune et centenaire» par le Dr Judes Poirier, spécialiste de la maladie d'Alzheimer et de l'étude des centenaires. Plusieurs kiosques en lien avec le domaine de la santé seront également à découvrir sur place. En fin de journée, la formation musicale La Meunière Écarlate, gagnante de la première place de la finale nationale de la 38e édition de Cégep en Spectacle 2017, vous invitera dans leur univers rocambolesque avec leur spectacle intitulé Le cabaret des souvenirs.



Mesdames Danielle Perreault, directrice générale de FADOQ - Région Lanaudière, Joanne Chaput, directrice générale du Manoir Louis Jolliet, ainsi que Raphaëlle Trépanier, directrice générale de la Résidence Marie-Clothilde invitent les jeunes de 50 ans et plus à participer en grand nombre à cet événement faisant la promotion de la santé de façon informative, dynamique et festive!



Cette Journée santé / Manoir Louis Jolliet / Résidence Marie-Clothilde aura lieu au Buffet des Continents de Mascouchele mardi, 6 novembre prochain et est au coût modique de 20 $, incluant l’ensemble des conférences, le repas et les collations. Il reste seulement quelques places disponibles alors, inscrivez-vous sans tarder au 450 759-7422 poste 8 ou loisirs@fadoqlanaudiere.ca

Avec près de 500 000 membres dont près de 40 000 dans la région de Lanaudière. Le Réseau FADOQ est le plus important organisme d’aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu’une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

Sur la photo :De gauche à droite, Amylie Poirier du groupe La Meunière Écarlate, Francine Trottier, conférencière, Jean-Marie Lampron, conférencier, Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique de la ministre Lise Thériault, ministre responsable de la région de Lanaudière, Raphaëlle Trépanier, directrice générale de la Résidence Marie-Clothilde, Sonia Bergeron, directrice marketing du Buffet des Continents et au centre Danielle Perreault, directrice générale de FADOQ – Région Lanaudière, ainsi que Joanne Chaput, directrice générale du Manoir Louis Jolliet.