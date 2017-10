La campagne majeure Donnez avec cœur franchit 90 % de son objectif!

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’avoir atteint la barre du 9 millions (M) de dollars en promesses de don sur son objectif initial de 10 M $ à amasser dans le cadre de sa toute première campagne majeure de financement Donnez avec cœur. La fondation amorce donc le dernier droit de sa campagne, soit le dernier million de dollars à recueillir. Cette étape ultime avant la clôture de la campagne en est une d’importance afin que des projets d’envergure en santé et services sociaux se réalisent ici, dans le nord de Lanaudière. Les voici :



Obtention d’équipements pour le service d’endoscopie (2,5 M $);

Création d’une aile de cliniques externes spécialisées (Clinique de l’œil et gynécologie) (1,05 M $);

Investissement dans les centres d’hébergement (1,5 M $);

Optimisation et réaménagement du service d’hémodialyse (895 k $);

Agrandissement des services de cardiologie et de pneumologie (250 k $);

Rajeunissement de la Clinique externe en santé mentale et réalisation d’un projet avec l’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain (400 k $);

Acquisition de nouveaux équipements et implication dans divers projets (plus de 3 M $).



On rappelle que cette campagne est la plus grande jamais mise en œuvre sur le territoire du nord de Lanaudière. Lors de son lancement en grande pompe en juin 2016, 7 M $ furent annoncés comme point de départ de cette grande campagne. Après une mobilisation sans pareille dans l’histoire de la région et un travail colossal de sollicitation, tant auprès de la population en générale que de la communauté des affaires, ce sont plus de 2 M $ supplémentaires qui viennent aujourd’hui s’y greffer, et ce, moins d’un an et demi après le début de cette campagne, qui s’échelonnera jusqu’en 2020.



Si la fondation connaît jusqu’à présent le succès escompté, c’est tout d’abord grâce à l’appui incommensurable de la population qui saisit très bien l’importance de cette collecte de fonds et l’impact qu’aura sa contribution sur son avenir en termes de soins et services de santé de proximité. On explique également ce succès par le travail remarquable qu’accomplissent bénévolement plusieurs membres parmi les plus respectés du milieu des affaires de la région. Parmi ceux-ci, nous retrouvons nos coprésidents de campagne, en l’occurrence monsieur Alain Chalut, président de A. Chalut Autos Limitée, et monsieur Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette, représentant les neuf caisses participantes du territoire, de même que la vice-présidence régionale et Desjardins Entreprises Lanaudière. Orchestrant un cabinet de campagne composé de gens du milieu corporatif, ils élèvent ensemble le niveau d’engagement dans Lanaudière à un seuil jusqu’à présent inégalé.



La fondation en profite pour remercier tous les donateurs et partenaires qui se sont déjà engagés dans cette grande campagne et à tous les acteurs d’ici qui contribuent de près ou de loin en faisant une différence dans la vie des gens par l’amélioration des soins et des services de santé de leur région.



On rappelle qu’il est donc toujours temps de donner dans le cadre de cette campagne, afin d’atteindre le montant de 10 M $ dans le but que les sept projets d’envergure en santé prennent réellement forme. Pour de plus amples informations ou pour faire un don, visitez le site www.donnezaveccoeur.com.