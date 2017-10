Don record de 5 800 $ pour l’école Notre-Dame-de-Fatima de Sainte-Julienne

Dans le cadre du programme de parrainage du Grand Défi Pierre Lavoie, FADOQ – Région Lanaudière et l’équipe cycliste FADOQ Énergie grise – Argon 18, ont remis une somme record de 5 800 $ à l’école Notre-Dame-de-Fatima de Sainte-Julienne. Le dévoilement du montant amassé s’est réalisé devant l’ensemble des élèves réunis dans le gymnase pour l’occasion et ce, en compagnie du personnel professionnel de l’école, de plusieurs invités et des médias. Tous étaient fort heureux de ce montant qui permettra la réfection du parc-école.

Danielle Perreault, directrice générale de FADOQ – Région Lanaudière et Pierre Dumais, capitaine de l'équipe cycliste qui a parcouru 1 000 km au profit de cette école lors du grand Défi Pierre Lavoie, ont procédé à la remise du chèque. Tous deux étaient visiblement satisfaits du montant amassé et en ont profité pour rappeler aux élèves l'importance d'une vie active et en santé.

« Un montant de 5 800$... c’est au-dessus de nos attentes! » a dit David Roch, enseignant d’éducation physique et sportive à l’école Notre-Dame-de-Fatima. L’ensemble des élèves et du personnel de l’école s’étaient engagés à amasser des cubes d’énergie dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. « C’est d’une façon étonnante que les élèves se sont engagés au sein de l’école mais également à la maison avec les membres de leur famille, » a poursuivi monsieur Roch. Louis-Philip Thibault, élève de 6e année a remercié au nom des tous les élèves les organisateurs pour ce don et a mentionné que cet argent servira à rendre la cour d’école plus fonctionnelle. « Avec une cour d’école plus agréable, les élèves vont être plus intéressés à faire des activités qui permettent de dépenser de l’énergie. »

« Pendant toute l’année, nous avons fait des activités et avons été très actifs pendant toute l’année pour amasser des sous pour votre école », a expliqué madame Perreault, directrice générale de FADOQ – Région Lanaudière qui a d'ailleurs suggéré à monsieur Dumais, capitaine de l'équipe cycliste FADOQ Énergie grise – Argon 18 de parrainer de nouveau une école dans Lanaudière l'an prochain. Ce à quoi, monsieur Dumais a spontanément acquiescé.