Nos conseils pour préparer votre peau à l'hiver

Le froid, le manque de lumière, le stress et la fatigue mettent notre peau à rude épreuve. Une protection particulière lui est donc indispensable à cette saison de l’année. Voici quelques conseils pour passer le cap de l’hiver sans encombre.

Un visage bien hydraté

Un bon soin du visage commence par un nettoyage méticuleux le soir. Il faut débarrasser la peau des saletés accumulées tout au long de la journée, de la pollution et de toute trace de maquillage. Si vous la savonnez, ne la rincez pas à l’eau chaude, elle se déshydraterait. Puis appliquez votre soin du soir. Ceci est d’autant plus important que la peau se régénère la nuit.

Le matin, inutile de recommencer cette routine. Il vous suffit de rafraîchir votre visage avec une lotion ou une eau micellaire. Laissez-là sécher à l’air libre pour éviter toute irritation. Appliquez ensuite une crème hydratante, plusieurs fois par jour. N’oubliez donc pas de glisser votre pot de crème dans votre sac à main.

Si vous avez la peau sèche, choisissez une crème ou émulsion nourrissante. Les peaux sensibles opteront pour un soin spécifique.

Une fois par semaine, une exfoliation ranimera votre teint terne par l’élimination des cellules mortes. Poursuivez par un masque hydratant pour faire le plein d’énergie. Vous afficherez un teint de porcelaine.

Un corps chouchouté

La peau de votre corps est soumise aux mêmes problèmes. Des soins d'esthétique du corps qui exfolient, hydratent, détendent, nettoient votre corps en profondeur vous procureront éclat et velouté. Les sels de mer en particulier exfolient en douceur. Suivis d’un massage tonifiant, hydratant ou vivifiant, votre peau sera réveillée. Un soin relaxant aux huiles essentielles en particulier vous plongera dans un abîme de bien-être.

À la maison, préférez un savon surgras ou une crème de douche aux actifs hydratants. Si vous êtes adeptes des huiles pour le corps, abusez-en ! Elles constituent un film protecteur. Votre peau sera éclatante.

Les mains et les lèvres

Les mains et les lèvres sont particulièrement exposées aux morsures du froid. Protégez-les avec des gants et un baume.

Buvez

La première source d’hydratation est l’eau, pure, sous forme de thé ou d’infusion. Il faut en boire au moins 1 litre et demi par jour.

Mangez sainement

Une alimentation équilibrée apportera tous les nutriments et vitamines dont votre organisme et votre peau ont besoin. Privilégiez les fruits et légumes.

Une belle peau est synonyme de bonne santé. Ne la négligez pas.