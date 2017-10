Imprévus financiers suite à un déménagement : quelles solutions ?

Article commandité

Un déménagement est une période assez stressante. Vous devez préparer mille et une choses (cartons, démarches administratives, location de camion, trouver des personnes pour vous aider, etc.), puis prendre vos marques dans un tout nouvel environnement. Et malheureusement, il arrive aussi que des imprévus financiers surviennent également suite à un déménagement. Dans ce cas, quelles sont les solutions envisageables ?

Faites jouer les assurances

D’abord, si vous avez correctement organisé votre déménagement, vous avez probablement souscrit quelques assurances. En cas d’imprévu financier résultant d’un problème pendant le déménagement, vous pouvez faire jouer ces assurances.

Qu’il s’agisse d’un souci avec le déménageur, d’un problème avec l’agence de location du camion ou d’un équipement détérioré pendant les manipulations, vous n’avez pas forcément besoin de couvrir les frais si vous avez une assurance associée. Alors relisez vos contrats et faites jouer les assurances !

Conservez aussi toutes vos factures, garanties et preuves d’achat. Cela pourra potentiellement vous éviter certaines dépenses inutiles.

Piochez dans vos économies

Ensuite, en cas d’imprévus financiers suite à un déménagement, vous pouvez aussi utiliser vos économies. Si votre épargne est suffisante et si y prélever le montant nécessaire ne risque pas de nuire à votre santé financière par la suite, cette option est envisageable. À vous de faire le calcul !

Et par la suite, veillez à bien épargner de nouveau pour renflouer vos économies !

Faites appel à votre entourage

Une troisième option est de faire appel à la solidarité de votre entourage. Si vous avez besoin d’argent en urgence et ne disposez pas de l’épargne nécessaire pour faire faire à cette dépense, cette solution est à envisager. Demandez donc de l’aide à votre famille et à vos amis. Si chacun y contribue, vous obtiendrez plus rapidement la somme requise !

Obtenez un prêt d’argent rapide

Enfin, si vous n’avez pas l’argent demandé, ne voulez pas puiser dans votre épargne et/ou ne souhaitez pas vous endetter auprès de vos proches, il existe une autre solution : le prêt !

Afin de faire face à un imprévu financier suite à un déménagement, vous pouvez en effet obtenir un prêt d'argent rapide pour vous aider lorsque vous en avez besoin, peu importe votre situation.

Conclusion

Pendant un déménagement, il existe donc plusieurs options pour gérer les imprévus financiers. Le mieux reste évidemment de vous préparer au mieux et de les anticiper !