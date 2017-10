Nos conseils pour redonner vie à votre plancher de bois franc

Article commandité

La restauration d’un plancher de bois franc lui redonnera un lustre qui illuminera votre pièce. Il faudra soigneusement suivre les étapes pour un résultat parfait.

La préparation

Vous devrez vider la pièce de tous ses meubles, tapis et bibelots. Vous passerez ensuite soigneusement l'aspirateur jusque dans les moindres recoins. Ne laissez traîner aucune poussière.

Identifiez les lattes les plus grafignées, les éventuels clous qui dépassent ainsi que les accumulations de colle ou de vernis qui auraient séché et formeraient des aspérités. Elles pourraient nécessiter une attention particulière avant le sablage.

Le sablage

Commencez par procéder à un sablage de votre plancher de bois franc pour changer radicalement le look d'une pièce ou pour lui redonner une nouvelle jeunesse. Le grand avantage de laisser faire le professionnel est qu'il vous garantira de ne laisser aucune poussière après cette opération délicate qui consiste à retirer le lustre du plancher et les vieilles traces (de colle, de vernis, etc.).

Les appareils industriels équipés de récupérateurs de poussière sont pilotés par des ouvriers chevronnés qui savent sabler dans le sens du bois. L'opération se déroule généralement en trois temps, avec un papier à gros grains puis un autre plus fin. Une sableuse d'angle permettra ensuite d'opérer dans les coins.

Si vous décidez de procéder vous-même au sablage en louant du matériel, il faudra prendre d'extrêmes précautions afin de ne pas laisser de poussière avant le vernissage.

Le vernissage

Vous devrez sabler à nouveau après séchage de la première couche, avec un grain plus doux pour bien faire adhérer le vernis.

Puis vient l'application de la seconde couche de vernis. Si le plancher a été sablé jusqu'au bois nu, il est recommandé d'appliquer une troisième, voire une quatrième couche.

Le séchage dure généralement au moins 24 heures (ou fonction des indications inscrites sur votre produit de prédilection choisi avec le moins de COV - composés organiques volatils - possible).

À quoi faut-il faire attention ?

Lorsque viendra le temps de remeubler la pièce, pensez à vérifier les feutres sous les pattes des meubles et des chaises. Il serait sage de les remplacer s'ils sont inexistants ou abîmés. Votre vernis fraîchement posé vous remerciera.

Préférez les vernis à base d'eau qui ne dégageront pas ou très peu de COV. La réglementation fédérale limite désormais la concentration de COV dans la plupart des vernis du marché.