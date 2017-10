Blanchiment sur des dents en mauvais état : est-ce toujours recommandé ?

Article commandité

La technique du blanchiment des dents se pratique lorsque les dents prennent une coloration de teinte jaune et que le détartrage ne suffit plus à atténuer cette coloration. Retrouvez le sourire avec un service de blanchiment des dents qui offre des résultats visibles, grâce aux techniques que peut vous proposer votre chirurgien-dentiste.

Les techniques de blanchiment des dents

Il existe dans le commerce des kits de blanchiment des dents, ou toute autre sorte de produits (solutions buccales, bandelettes, dentifrice…) pour retrouver un sourire éclatant sans passer par un professionnel. Nous évoquerons ici les deux techniques principales utilisées par les chirurgiens-dentistes.

La gouttière

Pour ce traitement, le chirurgien-dentiste réalise une empreinte dentaire et travaille en coordination avec un prothésiste dentaire pour confectionner une gouttière sur-mesure. Cette gouttière contient un produit éclaircissant à forte concentration de peroxyde d’hydrogène. Elle sera portée par le patient pendant environ 15 jours. Cette technique de blanchiment des dents est connue pour donner des résultats satisfaisants et durables dans le temps.

Le blanchiment des dents au laser

Ce type de procédure est de plus en plus fréquemment utilisé. L’utilisation d’une lumière laser permet d’accélérer la pénétration du produit de blanchiment dans la dent. Le produit quant à lui reste identique à celui utilisé lors de la pose d’une gouttière, mais à des concentrations plus élevées.

La lumière, grâce à ses ondes, va stimuler le produit et agrandir les pores de l’émail. Le produit va ainsi pénétrer plus vite et plus en profondeur à l’intérieur de la dent. Le laser est appliqué plusieurs fois au cours de la séance.

Cette technique est très appréciée pour sa rapidité. En effet, les résultats sont visibles moins d’1h après le traitement.

Très souvent les deux techniques sont associées afin de prolonger la durée de vie des résultats.

Mes dents sont en mauvais état, puis-je tout de même bénéficier d’un traitement de blanchiment ?

Il existe certaines contre-indications pour les traitements de blanchiment des dents :

- une sensibilité dentaire, au froid notamment,

- une gingivite ou tout autre problème de gencives,

- une parodontite,

- la présence d’une ou plusieurs caries,

- des plombages mal posés,

- des lésions d’usure ou d’abrasion sur une ou plusieurs dents,

- la présence d’obturations volumineuses ou non étanches,

- des dents obturées à l’amalgame.

Quel que soit votre cas, un examen complet de vos dents et de votre muqueuse buccale par un chirurgien-dentiste est indispensable avant tout traitement de blanchiment des dents.