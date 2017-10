Comprendre ce qu’est l’apectomie et les précautions à prendre

Article commandité

Les dents ont des racines ancrées dans l’ossature des mâchoires. Le bout de ces racines s’appelle l’apex. Le traitement de canal consiste en un nettoyage de l’intérieur de la dent pour éliminer un phénomène d’infection. Il peut arriver que des débris et de l’infection persistent, ce qui rend la dent particulièrement sensible et entrave la guérison.

L’apectomie consiste à retirer l’apex et l’infection qui lui est associée. Puis le chirurgien-dentiste obture le bout de la racine pour empêcher tout retour de l’infection.

Quelles sont les indications pour une apectomie ?

Les tissus mous autour de la racine dentaire, lorsqu’ils sont infectés et enflammés, peuvent être extrêmement douloureux et invalidants.

L’apectomie élimine l’infection tissulaire et permet de préserver la fonction de la dent. Cela évite dans la plupart des cas de passer par une extraction de la dent.

Plusieurs raisons amènent à pratiquer une apectomie :

- une inflammation persistante dans les petites branches constituant la racine dentaire,

- un canal radiculaire bloqué, notamment par les limes fracturées d’un traitement endodontique antérieur. L’infection et les débris peuvent dans ce cas nuire assez rapidement aux dents adjacentes.

- des canaux radiculaires réduits ou courbés, impossibles à atteindre par traitement endodontique, et pouvant favoriser une réinfection.

Le déroulement d’une apectomie

Une petite incision est effectuée au niveau de la gencive afin d’atteindre la racine de la dent à traiter. Sur quelques millimètres, le chirurgien-dentiste ôte toute trace d’infection, de même que l’apex.

Pour finir, le trou sera bouché et scellé à l’aide d’un ciment spécial. C’est l’obturation, qui évitera tout risque de nouvelle infection.

L’intervention dure généralement une trentaine de minutes, bien que sa durée dépende de la forme et du nombre de racines à traiter.

Après une apectomie, les précautions à prendre pour prévenir les complications et accélérer la guérison.

Appliquez de la glace 15 min / heure pour les premières 24 heures

Évitez le brossage et la mastication sur la dent traitée.

Mangez des aliments mous. Évitez les aliments et les liquides très chauds ainsi que ceux trop épicés ou salés pour la première semaine suivant l`intervention.

Évitez l`activité physique intense pour la première journée suivant l`intervention.

Suivez les recommandations de votre chirurgien-dentiste, qui vous prescrira très probablement des médicaments pour atténuer la douleur.

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour une apectomie en cas de complication du traitement de canal. N’attendez pas et n’hésitez pas à consulter votre dentiste.