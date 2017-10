5 conseils pour choisir un mobilier de bureau professionnel et de qualité

Article commandité

C’est le moment de choisir votre mobilier de bureau ? L’agencement de l’espace, mais aussi la qualité du mobilier constituent la clé de votre nouvel environnement de travail. Voici 5 points essentiels pour bien choisir votre mobilier de bureau.

Bureau: le bon format

Idéalement, votre bureau devra être assez grand pour vous permettre d’installer de manière aérée et flexible vos indispensables : écran, clavier, téléphone, documents…

Le bureau droit est le plus basique et également celui qui prend le moins de place au sol.

Le bureau avec retour offre quant à lui plus de superficie et de confort de travail, et permet de séparer les zones informatiques et papier.

L’ergonomie de votre bureau

Un bureau réglable en hauteur permettra à toutes les morphologies d’être installées de manière ergonomique et donc plus efficace.

Si cela n’est pas le cas, optez pour des piètements réglables, qui vous permettront de travailler debout ou assis, selon l’activité et le moment.

Un plan de travail inclinable offre enfin un plus dans le confort de lecture, d’écriture et de dessin.

Chaise : le bon compromis

Une bonne chaise de bureau doit pouvoir vous permettre à la fois de vous relaxer tout en soutenant une bonne position assise : pieds à plat, mollets à la verticale, cuisses horizontales, dos bien droit, courbure de colonne vertébrale soutenue par le dossier.

Il doit également suivre vos mouvements de manière fluide, quelle que soit la position assise adoptée.

Il existe à Québec des spécialistes en mobilier de bureau et ergonomie qui vous accompagnent dans le choix de vos chaises.

Éclairage : confort et efficacité

Un bon éclairage de bureau tient compte de plusieurs facteurs : la qualité de la lumière émise, son uniformité, le rendu des couleurs et l’équilibre de la luminosité.

Pour faire le bon choix, il faut tout d’abord définir vos exigences visuelles, qui varient en fonction de l’activité exercée. Là aussi, plusieurs facteurs entrent en jeux : zones à éclairer, personnes présentes, disposition des lieux…

Armoire de rangement : se poser les bonnes questions

Que devez-vous ranger ? Quelle est la fréquence d’utilisation de ces objets ? Préférez-vous un rangement centralisé ou par poste de travail ?

Attention au système d’ouverture qui doit être adapté à l’espace dont vous disposez !

Bien réfléchir en amont permet de faire les bons choix de mobilier de bureau et d’optimiser le confort et l’efficacité de votre espace de travail.