Top 5 des langues les plus prisées par les étudiants à l’université

L’université est la porte d’entrée vers le monde professionnel. En tant que tel, il est essentiel de pouvoir y apprendre la ou les langues étrangères qui pourront représenter un tremplin dans une carrière. Quelles sont les langues les plus recherchées dans le monde du travail à l’heure actuelle ? Quelles sont celles qui sont les plus prisées par les étudiants à l’université ? Réponses dans cet article.

L’anglais : un incontournable à maîtriser

L’anglais a toujours été considéré comme la langue la plus importante à maîtriser, que cela soit pour voyager à travers le monde ou dans une carrière professionnelle. En effet elle est utilisée comme langue de communication professionnelle. On la retrouve comme langue principale dans les domaines de l’informatique et du web, de la finance, de l’aéronautique, de la recherche scientifique…Mais l’anglais courant est devenu tellement basique qu’il ne représente plus vraiment un atout suffisant. Il existe aujourd’hui des possibilités de cours d’anglais privé pour répondre à des besoins spécifiques d’apprentissage.

Le chinois mandarin

Aujourd’hui apprendre et maîtriser le chinois mandarin, parlé et compris (dans ses différents dialectes) par plus d’un billion de personnes, en fait une langue très prisée. Finances, construction, sous-traitance et délocalisation, production, impression…beaucoup de secteurs inhérents à l’entreprise se font aujourd’hui en lien avec la Chine. Profiter de l’université et des cours de qualité qui y sont dispensés est une excellente opportunité d’apprendre le chinois, pas si facile à retrouver par la suite.

L’espagnol

Parlé par plus de 400 millions d’individus, l’espagnol peut être considéré comme la langue la plus utile à apprendre. Grâce à l’espagnol, les portes de l’Amérique Centrale et du Sud vous seront ouvertes, ainsi que celles de l’Espagne. Les États-Unis comptent également un nombre significatif de personnes parlant exclusivement ou presque l’espagnol, et si vous envisagez de faire carrière dans la médecine aux USA, mieux avoir cet atout en mains.

L’arabe

L’arabe est de plus en plus prisé par les étudiants, qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension de cette culture et de la région du Moyen-Orient, mais qui veulent également disposer d’un atout peu courant dans le monde du travail.

L’hindi

Première langue officielle de l’Inde, l’hindi est une corde qu’il fera bon avoir à son arc dans les années à venir. L’Inde est un pays gigantesque, qui prend de plus en plus de place sur la scène économique internationale, et maîtriser sa langue officielle peut se révéler un avantage, selon les secteurs d’activité.