Trois bénévoles joliettains reçoivent une distinction honorifique pour leur implication remarquable

À l’occasion du congrès annuel de la Croix-Rouge au Québec qui se tenait à Rivière-du-Loup, l’organisation a souligné les 55 années d’implication exceptionnelle de madame Jacqueline Villeneuve, les 50 ans de bénévolat de madame Marie Adam et les 40 années de participation bénévole de monsieur Claude Comtois. Cette distinction honorifique leur a été accordée en reconnaissance de leur contribution considérable au développement et au maintien des services de la Croix-Rouge dans la région de Joliette, de même que pour leur adhésion aux principes fondamentaux du Mouvement.



Leurs talents pour l’organisation d’activités de financement et leur grande capacité à être rassembleurs ont rapidement été repérés et mis à profit par le service de la philanthropie, que ce soit pour la tenue du tournoi de golf, de l’encan d’œuvres d’art, du porte-à-porte ainsi que des fameux déjeuners aux crêpes en collaboration avec les restaurants McDonald's de la région.



« Jacqueline Villeneuve, Marie Adam et Claude Comtois incarnent les valeurs d’humanité, de respect et d’entraide de la Croix-Rouge. Leur dévouement et leur engagement en font des récipiendaires exemplaires pour cette distinction honorifique et la Croix-Rouge est reconnaissante de pouvoir encore compter aujourd’hui sur ces trois bénévoles », a souligné Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge canadienne au Québec.