Concours ici Saint-damien, un concours gagnant

Le concours estival organisé par la Corporation de développement de Saint-Damien en collaboration avec les entreprises locales s’est conclu tout dernièrement avec des résultats positifs et intéressants!



Tout d’abord, nous sommes fiers d’annoncer une grande gagnante parmi les centaines de participants; Madame Line Brosseau de Sainte-Mélanie!



Nous voulons remercier chacun des participants d’avoir bien voulu répondre au court sondage proposé. Ceci a contribué à l’obtention de données particulièrement utiles pour la suite de nos activités de développement.



Ainsi, nous sommes davantage conscients que les produits et services de nos entreprises locales se distinguent et attirent une vaste clientèle de multiples provenances. Des gens qui, bien qu’ils achètent ici, ne connaissent pas tous Saint-Damien, mais qui sont toutefois curieux d’en connaitre davantage!



La CDSD se réjouit de cette première expérience à la fois gagnante pour elle, les entreprises et clients participants et songe même à relancer le concours à la belle saison prochaine!