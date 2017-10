Les Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec accordent le prix Thérèse-Romer à la maison Lachapelle

L’association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) décerne son prix Thérèse-Romer 2017 à Pascal Rochon et Nathalie Perreault pour leur restauration de la maison Lachapelle. Le prix a été remis dans le cadre de l’assemblée générale annuelle à Saint-Damien-de-Buckland.



Maison Lachapelle à Saint-Esprit

Cette maison en briques de style Queen Ann a été construite entre 1896 et 1909 par Avila Jeannot dit Lachapelle, boulanger de profession. La demeure bourgeoise victorienne fait partie d’un ensemble de maisons de briques construites à la même époque. Contrairement aux villages avoisinants organisés de façon rectiligne, Saint-Esprit s’est consolidé sous la forme d’un bourg français.



Restauration La maison Lachapelle a connu plusieurs modifications au fil des années et l’objectif de restauration était de respecter l’état de la maison au début des années 1900. Devenus propriétaires en 2012, M. Rochon et Mme Perreault ont conservé l’ensemble des éléments architecturaux d’origine encore présents et ils ont su retrouver les couleurs d’époque. Les rénovations se sont étalées sur plusieurs années et ont touché l’ensemble du bâtiment. L’enveloppe extérieure, notamment la fondation, les briques, les boiseries et les galeries, a été retravaillée ou refaite. Les espaces intérieurs furent ensuite rénovés; bien qu’entièrement refaite, la cuisine a un cachet ancestral. La restauration de la maison Lachapelle, maison patrimoniale dans un secteur dense du noyau villageois, est l’objet d’une initiative de personnes qui ont à cœur la préservation du patrimoine bâti. Ces travaux ont un effet d’entraînement dans la communauté et un impact positif sur l’environnement du village.



À propos du prix Thérèse-Romer

Depuis 2005, l’APMAQ décerne le prix Thérèse-Romer afin de reconnaître la contribution de membres de l’APMAQ à la conservation et à la mise en valeur d’une maison ancienne.