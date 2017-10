1M $ pour changer des vies!

Galvanisé par la motivation de ses coprésidents de campagne, Messieurs Sylvain et Michael Lafortune, respectivement cofondateur et PDG de Compo Recycle, Centraide Lanaudière a fixé son objectif de campagne 2017 à 1M$. L’organisme en a fait l’annonce devant des convives réunis à la salle de réception La Distinction de Joliette et composés, notamment, de gens d’affaires, de bénévoles et de personnes impliquées dans le milieu lanaudois.



Dans une ambiance conviviale, l’équipe de la permanence de Centraide Lanaudière, avec en tête sa directrice générale, Nicole Campeau, a présenté avec dynamisme les stratégies mises en place afin que la campagne soit des plus réussies. Vidéos, et témoignages ont rendu l’annonce informative, instructive et émouvante en raison de l’allocution de M. Mario Therrien qui a pu reprendre pied dans la vie, suite à son passage à l'organisme Hébergement d'urgence Lanaudière.



La directrice d’Hébergement urgence Lanaudière, Madame Francine Ouellet a expliqué l’importance du soutien financier de Centraide Lanaudière dans la poursuite de la mission de son organisme. Hébergement urgence Lanaudière fait partie d’un réseau de 90 organismes soutenus financièrement par Centraide, qui aident à leur tour chaque année, 60 000 Lanaudois et Lanaudoises lançant un appel à l’aide. Ils gravitent autour de quatre champs d’action : briser l’isolement, assurer l’essentiel, soutenir la réussite des jeunes et bâtir des milieux de vie rassembleurs.



Quant à lui, le vice-président du cabinet de Joliette, Nicolas Framery, a rappelé l’importance de contribuer au bienêtre de notre milieu. «C’est en discutant avec des organismes qui bénéficient de l’argent de Centraide que j’ai compris tout l’impact qu’on pouvait avoir en tant que donateur. Cette aide financière leur permet de se dégager d’une recherche de financement et ils peuvent ainsi consacrer leurs énergies à leur clientèle», a-t-il ajouté.



Changez la vie des familles lanaudoises

«Changez des vies pour la vie. Donnez.», voilà le slogan qui sera le fer de lance de la campagne de Centraide Lanaudière. Dans le camp des coprésidents, c’est surtout la vie des familles lanaudoises qu’ils désirent changer.



«Nous voulons aider les familles. Les familles séparées, unies, reconstituées ou qui ont des défis de santé. Nous avons choisi Centraide Lanaudière avec conviction parce que nos valeurs se ressemblent et que nous avons la chance de faire la différence dans notre milieu», a lancé Sylvain Lafortune.





VICE-PRÉSIDENCES DES CABINETS CENTRAIDE:

MRC Joliette: M. Nicolas Framery, directeur général, CDÉJ

MRC L'Assomption: M Frédéric Dugas, Directeur de comptes chez Desjardins Entreprises

MRC Montcalm: M. Roger Gaudet, Ex-politicien

MRC Matawinie: M Martin Scallon, Directeur produits Crête signature

MRC Mascouche: Mme Adèle Lavallée, Coordonnatrice aux communications chez Fabelta





Les gens qui désirent faire un don à Centraide Lanaudière peuvent le faire en ligne au www.centraidelanaudiere.com, en contactant Madame Valérie Latreille au 450 752-1999, au poste 229 ou par la poste à l’adresse suivante : 582, rue St-Viateur, Joliette, J6E 3B6.