Une visite pouvant vous rapporter gros!

Le Service de sécurité incendie (SSI) de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a dévoilé le 27 septembre dernier, la programmation de la Semaine nationale de la prévention des incendies 2017 pour son territoire. Pour cette édition, tenue du 8 au 14 octobre prochains, la thématique sélectionnée par le ministère de la Sécurité publique est La prévention, c’est bon!



Le choix du ministère s’explique par le fait que le principal foyer d’incendie dans un bâtiment résidentiel est la cuisine. Ainsi, le personnel responsable de la prévention du SSI de la MRC sensibilisera et encouragera les citoyennes et citoyens à mettre en pratique la formule qui réduira les risques d’incendie.



Une activité familiale est proposée à la population le samedi 14 octobre alors que la traditionnelle Journée portes ouvertes des casernes sera tenue. De 13 h à 16 h, les visiteurs pourront parcourir le milieu de travail de leurs pompiers, explorer les camions et découvrir les équipements. Des kiosques d’information seront installés sur place et des capsules vidéo de prévention seront diffusées. De plus, pour l’édition de cette année, le SSI procédera au tirage d’un chandail de hockey des Canadiens de Montréal autographié par Carey Price. Afin de voir son nom parmi les possibilités de la pige, les visiteurs devront remplir un questionnaire simple en lien avec la prévention des incendies.



De plus, afin de sensibiliser les jeunes d’âge scolaire à l’importance d’être bien préparés en cas d’incendie, le SSI de la MRC a débuté les visites des 18 écoles de son territoire. La présentation des huit comportements sécuritaires fait partie de la programmation. Des exercices d’évacuation dans les écoles et les centres de la petite enfance sont également prévus.