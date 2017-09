Le soccer, un moyen d’intégration pour les jeunes réfugiés de Joliette

Le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL), en collaboration avec l’association de soccer de Joliette, Le Laser, et la Ville de Joliette, a permis à 15 jeunes issus de l’immigration et récemment arrivés à Joliette d’intégrer des équipes de soccer pour la saison estivale.



Au cours du projet intitulé « Faisons équipe pour l’inclusion des jeunes issus de l’immigration », lancé par le CRÉDIL, quinze jeunes réfugiés, âgés de 13 à 18 ans, filles et garçons, arrivés depuis peu de Centrafrique, Syrie, Colombie et République démocratique du Congo, ont intégré les équipes du Laser U-14, U-16 et U-18 pour la saison estivale 2017. Ces jeunes ont pu participer aux entrainements et aux matchs de la saison grâce à la mobilisation des entraineurs, de bénévoles, du personnel du CRÉDIL et des parents des autres joueurs qui ont assuré leurs déplacements.



Le projet visait à poursuivre la communication en français à l’extérieur des murs des établissements scolaires durant le congé estival qui vient interrompre l’apprentissage de la langue acquise durant l’année scolaire. De plus, ayant vécu une partie de leur vie dans leur pays d’origine, l’intégration des jeunes adolescents nouvellement arrivés au Québec et la formation de liens sociaux avec des personnes de leur âge sont plus difficiles en raison de la perte de repères et la coupure avec le réseau familial.



Fondé en 1976, le CRÉDIL est un organisme voué à la solidarité internationale. Sa mission s’articule autour de trois grands mandats : l’éducation du public à la solidarité internationale, l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et l’organisation de stages internationaux. Chaque année, le CRÉDIL accueille en moyenne 70 personnes réfugiées en provenance de différents pays et organise plus de trois stages de coopération internationale. Depuis plus de 41 ans, le CRÉDIL rassemble la population lanaudoise autour de son slogan « Comprendre ailleurs pour agir ici ».

