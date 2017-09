Désignation de la bibliothèque municipale de Saint-Alphonse-Rodriguez

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est fière d’annoncer la désignation de sa bibliothèque municipale qui portera dorénavant officiellement le nom de bibliothèque Dr Jacques Olivier. L’événement a pris la forme d’un 5 à 7 tenu le vendredi 22 septembre dernier au parc des Arts de Saint-Alphonse-Rodriguez, soit juste à côté de l’emplacement de l’actuelle bibliothèque.

Désignation de la bibliothèque Dr Jacques Olivier

Afin de souligner la contribution de l’homme à qui Saint-Alphonse-Rodriguez doit l’existence de sa bibliothèque municipale, Robert W. Desnoyers, maire de Saint-Alphonse-Rodriguez, a procédé au dévoilement officiel de la plaque qui ornera la façade du bâtiment abritant la bibliothèque municipale en compagnie de monsieur André Olivier, neveu du Dr Jacques Olivier. Plusieurs membres de la famille Olivier étaient présents pour l’occasion. « Nous sommes très heureux que nos citoyens puissent se remémorer l’apport du Dr Jacques Olivier qui fut le maire responsable de la fondation de la bibliothèque municipale en 1973 », mentionne Robert W. Desnoyers.

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a également profité de l’occasion pour remercier les bénévoles qui accordent de leur précieux temps au bon fonctionnement de la bibliothèque. Au total, plus d’une vingtaine de personnes lui allouent plus de 1 000 heures de bénévolat par année pour que la bibliothèque soit actuelle, agréable et complète.

Le travail de madame Lina Laforest qui, pendant 26 ans, a assumé le rôle de responsable de la bibliothèque municipale a également été souligné. Finalement, l’apport de celle qui lui a succédé depuis 2014, madame Hélène Bombardier, a aussi été mis en lumière. Cette dernière œuvre au quotidien à améliorer et à diversifier l’offre de services ainsi que l’accueil de la bibliothèque Dr Jacques Olivier.

Selon Delphine Guinant, conseillère municipale responsable de la culture, « une bibliothèque municipale est un service essentiel à l’épanouissement d’une communauté, car elle rejoint tous les groupes d’âge, toutes les catégories sociales et elle touche les hommes comme les femmes. C’est une commodité qui est gratuite et hautement accessible. Il n’y a que des avantages à offrir ce service pour une Municipalité comme la nôtre ».

La bibliothèque Dr Jacques Olivier en bref

• 13 000 livres dans ses rayons.

• Plus de 12 000 prêts par année.

• Environ 800 abonnés, ce qui représente un taux d’abonnement de 25 % de la population rodriguaise.

Pour plus de détails au sujet de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et de ses activités, les citoyens peuvent composer le 450 883-2264 ou visiter le www.munsar.ca.