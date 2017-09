Saint-Alphonse-Rodriguez rend hommage à ses bénévoles

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a tenu à remercier ses bénévoles lors d’une soirée dansante tenue le 15 septembre dernier. Plus de 200 bénévoles étaient réunis au Camp Papillon pour l’occasion. Sous le thème de la nature et de l’enracinement, la Municipalité a témoigné sa gratitude de différentes façons aux bénévoles présents.

Conscients que l’implication bénévole est bénéfique à la qualité de vie et au dynamisme de leur collectivité, plusieurs employés et élus municipaux ont gracieusement offert de leur temps pour accueillir les invités tout au long de la soirée. De plus, plusieurs prix de reconnaissance ont été tirés au sort parmi les convives après le service du repas. Également, tous les bénévoles présents se sont vus remettre un arbuste ainsi que le livre-souvenir 175 ans d’histoire, réalisé par la Société d’histoire de Saint-Alphonse-Rodriguez.

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a aussi profité de l’occasion pour clore les festivités entourant le 175e anniversaire de la communauté rodriguaise. « Cette année, avec les festivités du 175e, nous avons eu plus que jamais besoin de nos bénévoles et c’est grâce à eux que nous avons pu rayonner et célébrer comme il se doit », souligne Robert W. Desnoyers, maire de Saint-Alphonse-Rodriguez. « En donnant de leur temps, nos bénévoles laissent une trace, une empreinte bien gravée dans l’âme même de notre municipalité et de ses citoyens. Ce temps précieux qu’ils nous accordent est d’une valeur inestimable, car il permet d’offrir des activités et services qui ne pourraient être accessibles autrement », poursuit-il.

Afin d’immortaliser la trace qu’ils laissent au cœur de leur collectivité, les bénévoles ont été invités à apposer leur doigt sur « l’arbre à empreintes », une œuvre collective qui symbolise la force de l’implication bénévole au sein de la communauté.

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a aussi souligné pour une dernière fois l’implication des ambassadeurs qui ont soutenu les festivités entourant le 175e, soit mesdames Jacqueline Préville-Jeansonne et Doris-Ann Carroll, ainsi que monsieur Alain Carabinier. Finalement, la participation des membres du comité organisateur des fêtes du 175e a également été saluée lors de la soirée.

Marcel Gaudet honoré pour sa contribution à la communauté

Le moment clé de la soirée a été l’annonce du changement de nom de la salle Belles-Montagnes qui portera dorénavant le nom de « salle Marcel Gaudet » en l’honneur d’un homme dont l’apport a été significatif pour Saint-Alphonse-Rodriguez. Tous s’accordent pour dire que la municipalité lui doit de nombreuses réalisations importantes qui ont forgé le Saint-Alphonse-Rodriguez d’aujourd’hui. Plusieurs membres de la famille de monsieur Gaudet étaient présents lors du dévoilement de la plaque commémorative qui ornera l’entrée de la salle Marcel Gaudet.

Pour plus de détails au sujet de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et de ses activités, les citoyens peuvent composer le 450 883-2264 ou visiter le www.munsar.ca.