Saint-Thomas à l’honneur lors de la remise des Prix du Carrefour action municipale et famille 2017

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est fier d'octroyer une mention d’honneur à Saint-Thomas dans le cadre de la remise des Prix du CAMF pour une initiative porteuse d’un soutien aux familles pour son plan d’action favorable au transport actif et à la sécurité.

En avril 2016, la Municipalité s’est mobilisée afin d’offrir aux citoyens de tous âges la possibilité de se déplacer à pied ou à vélo dans un environnement sécuritaire. Ainsi, une série de mesures a été adoptée, telles que du marquage au sol dans les rues au cœur du village, des traverses piétonnières et l’ajout de plusieurs bollards « attention à nos enfants » « Le jury des Prix a particulièrement apprécié que la Municipalité ait pensé à autant d’actions à entreprendre, malgré sa petite taille. Le plan d’action complet laisse présager un réel impact sur les habitants en matière de transport actif dans un cadre sécuritaire. Le jury reconnaît l’importance de l’aménagement d’environnements sécuritaires pour favoriser le transport actif et l’adoption de saines habitudes de vie chez les familles », explique Mme Isabelle Lizée, directrice générale du CAMF.

Selon Marc Corriveau maire de Saint-Thomas : « Le conseil municipal est heureux de la mention d'honneur décernée par le CAMF. Les actions prises au cœur du village ne sont qu'une première étape pour favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes sur l'ensemble du territoire de Saint –Thomas. Merci au carrefour municipal et famille. »

La remise officielle des Prix a eu lieu le 9 juin dernier à Gaspé, ville hôtesse de la 29e édition du colloque annuel panquébécois du Carrefour action municipale et famille. Ces Prix soulignent des réalisations municipales visant à améliorer la qualité du milieu de vie des familles et des aînés et sont regroupés dans sept catégories :

• Municipalité de moins de 10 000 habitants

• Municipalité de 10 000 à 25 000 habitants

• Municipalité de plus de 25 000 habitants

• Municipalité régionale de comté

• Initiative municipale porteuse d’un soutien au vieillissement actif

• Initiative municipale favorisant le développement de liens entre les générations

• Personne s’étant illustrée dans son milieu pour améliorer la qualité de vie des familles

À propos du Carrefour action municipale et famille

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but lucratif qui regroupe, depuis 29 ans, des municipalités, des MRC et des réseaux d’organismes soucieux du développement des politiques familiales municipales (PFM) et de la démarche Municipalité amie des ainés. En raison de son réseau de membres et de sa mission, le CAMF représente le milieu municipal sur toutes les questions relatives à la famille et intervient auprès du gouvernement et des grandes associations intéressées. Son principal centre d’intérêt concerne l’amélioration de la qualité du milieu de vie des familles et des ainés. Il traite des questions en lien avec le développement social, la conciliation famille/travail/étude, l’accueil de nouvelles familles, dont les familles immigrantes, les conditions de vie des ainés et leur contribution à la vie familiale, la migration des jeunes, les saines habitudes de vie et la revitalisation des milieux. Pour en apprendre plus, visitez le www.camf.ca.

Sur la photo (de gauche à droite) :

André Champagne, conseiller municipal, Line Coulombe, conseillère en promotion des saines habitudes de vie, direction de la Santé publique, centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Danielle Lambert, directrice générale, Isabelle Lizée, directrice du CAMF, Marc Corriveau, maire Lyne Préville, conseillère en développement rural de la MRC Joliette, Agnès Derouin, conseillère municipale, Alain Harnois, participant à la consultation en avril, Karine Marois, directrice des loisirs