Nous sommes nombreux à nous plaindre de douleurs articulaires comme des douleurs aux genoux, aux doigts, etc. Et en général nous recourons très rapidement aux médicaments pour nous soigner et soulager ces douleurs.

C’est ainsi, car nous sommes hélas nombreux à ignorer ou négliger en connaissance de cause, les fameux anti-inflammatoires naturels qui étaient les remèdes utilisés par nos ancêtres pendant des siècles et qui sont très efficaces.

Voici pour vous, le top 5 des meilleurs anti-inflammatoires naturels pour les douleurs articulaires.

1. Le romarin

Le romarin est une herbe utilisée pour la cuisson de nombreux plats, mais aussi pour soigner naturellement. En effet, il peut agir comme un calmant pour les douleurs articulaires.

Il est composé d’acide ursolique qui aide à lutter efficacement et en douceur contre les infections des cartilages ou dans les articulations des mains et des genoux.

2. Le curcuma

Excellent anti-douleur naturel, il remplacera avec succès votre comprimé de paracétamol pour n’importe quelle douleur articulaire.

Il a des qualités anti-inflammatoires, antalgiques et antioxydantes, qui vont lutter contre les infections et désintoxiquer le corps.

N’hésitez donc pas à en consommer sans modération pour tous les maux.

3. Le lin

Leur composition riche en oméga-3 d’origine naturelle, aide à agir comme un véritable un anti-inflammatoire naturel pour soigner les articulations douloureuses.

Les graines de lin permettent :

de renforcer notre système immunitaire

de lutter contre les infections

4. La reine-des-prés

La reine-des-prés se trouve au soleil près des cours d’eau, et se présente en petites sommités blanches en grappes.

Elle soigne tous les problèmes d'arthrose, articulations ou douleurs de manière générale.

Elle contient une molécule puissante et anti-inflammatoire qui est l'acide salicylique. Cette molécule est proche de l’aspirine, elle donc adaptée pour ceux qui présentent des allergies à cette substance.

5. Les feuilles de cassis

Originaire de Bourgogne, le cassis est cultivé et utilisé depuis le XIIe siècle pour ses vertus anti-inflammatoires.

La substance de leurs feuilles riche en flavonoïdes aide à lutter contre les douleurs rhumatismales et articulaires.

Elle a la même action d’anti-douleur que la cortisone.

Vous pouvez éliminer l'acide urique en infusant ces feuilles, elles permettent aussi de soulager les problèmes articulaires.

Elle permet ainsi de guérir des maux comme :

les rhumatismes

la goutte

L’arthrose

Si vous avez des problèmes d’articulations, il vaut mieux utiliser un produit anti-inflammatoire 100% naturel à base de plantes plutôt que vous intoxiquer avec les produits chimiques contenus dans les médicaments.