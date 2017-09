Une rentrée sous le signe d’OSER-JEUNES dans Montcalm

Voir la galerie de photos

Le Comité régional pour la valorisation de l'éducation (CREVALE) est heureux d’annoncer l’obtention de la certification OSER-JEUNES par deux organismes très actifs dans le développement économique lanaudois, soit la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm et Lanaudière Économique.

En effet, profitant de la rentrée scolaire 2017-18, le CREVALE a souhaité mettre de l’avant ces nouveaux employeurs certifiés en leur donnant la parole dans une courte vidéo, laquelle permet également de rappeler la plus value de la certification pour un employé étudiant et un employeur certifié tel que Benny & Co, première bannière de restaurant à avoir obtenu la certification OSER-JEUNES.

MRC de Montcalm

Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm démontre une réelle préoccupation à l’égard de la persévérance scolaire. Cette organisation croit en effet en l’importance de la qualification et de la diplomation des jeunes Lanaudois pour le développement économique de son milieu. C’est pourquoi madame Linda Mallette, coordonnatrice, n’hésite pas à mettre ces valeurs de l’avant en accueillant des stagiaires au sein de son organisation afin de participer à la formation de la relève.

Région de Lanaudière

Lanaudière économique, un acteur important du développement de la région, joint les rangs d’OSER-JEUNES

Portés par leur mission visant à faire face aux enjeux communs de développement économique local et à contribuer à la prospérité et au rayonnement de Lanaudière, les membres de l’organisation croient qu’il est essentiel que le milieu économique soit partie prenante de la persévérance scolaire des jeunes de la région. D’ailleurs, le directeur exécutif, monsieur Jean-François Dupuis, demeure convaincu de l’importance et de l'utilité de chacune des contributions à la réussite éducative des jeunes Lanaudois : « La réussite éducative permet non seulement de construire et de consolider l’estime de soi des jeunes, mais également de nous assurer une relève formée qui saura apporter sa contribution à nos collectivités tout ayant un impact sur la réduction des coûts sociétaux. »

Il ne fait aucun doute qu’avec leur arrivée au sein de la famille OSER-JEUNES, de plus en plus d’entrepreneurs lanaudois emboîteront le pas pour veiller à ce que les jeunes de notre région disposent de conditions favorables à leur persévérance scolaire et à leur réussite éducative.



Le programme de certification OSER-JEUNES

Le programme de certification OSER-JEUNES est le moyen que le CREVALE a mis sur pied pour mobiliser la communauté d’affaires lanaudoise autour des jeunes. Sa promotion est soutenue par les chambres de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm et Les Moulins, les chambres de commerce du Grand Joliette, de la Haute-Matawinie et de la MRC de L’Assomption, CIENOV, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette, Lanaudière Économique et les SADC Matawinie et de D’Autray-Joliette.

Qu’est-ce que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation?

Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) contribue, depuis plus de 10 ans, à la prise de conscience que la persévérance scolaire est un enjeu collectif. Il s’implique dans les communautés locales et dans de nombreux projets visant la réussite éducative du plus grand nombre de Lanaudoises et de Lanaudois.

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les organisations signataires de l’Entente de partenariat portant sur la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région de Lanaudière 2014-2019 et Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette pour leur contribution à la réalisation de sa mission.