Le jumelage interculturel ou la participation citoyenne dans l’intégration des nouveaux arrivants

Le CRÉDIL et la Ville de Joliette convient la population à une rencontre d’information portant sur l’immigration et le jumelage interculturel : une façon d’accompagner les familles nouvellement arrivées au Québec.

En fonction de votre intérêt et de vos disponibilités en bénévolat, vous pourriez participer à l’accompagnement d’une de ces familles dans leur intégration au fil des besoins et des nombreuses questions qui se posent en pareille situation. Comment fonctionnent le transport en commun, la bibliothèque municipale, quels sont les possibilités de divertissements pour les enfants, le fonctionnement dans les garderies, les écoles, la recherche d’emploi, etc.

Le CRÉDIL assure déjà l’accueil aux réfugiés et le soutien à l’installation tout en agissant comme intermédiaire entre ces derniers et la population. Mais rien ne vaut les relations d’échange culturel et d’entraide pour une meilleure intégration! La population d’ici reste la mieux placée pour faire découvrir à ses personnes venues d’ailleurs la culture québécoise d’une part, mais également les attraits de notre belle région.

Les citoyennes et citoyens intéressés par la démarche sont invités à une rencontre d’information le jeudi 28 septembre à 19 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Joliette.

Des représentants du CRÉDIL et des familles d’ici agissant déjà comme « familles jumelles » seront sur place pour témoigner de leur expérience.