Syndrome du canal carpien et maladie de Dupuytren : quelles différences ?

Avant d'en examiner les différences principales, regardons la définition de chacune de ces maladies de la main, qui font partie des plus courantes à ce niveau de l'anatomie.

Qu'est-ce que le syndrome du canal carpien ?

C'est une compression du nerf médian, qui est le nerf qui véhicule la sensibilité du pouce, de l’index, du majeur et de la moitié de l’annulaire.

Le syndrome du canal (ou tunnel) carpien est l'une des compressions nerveuses les plus fréquentes. Dans environ 70 % des cas, il est bilatéral avec une prééminence de la main dominante.

Une technique ultra-moderne et peu invasive pour traiter le syndrome du canal carpien permet d'éliminer le problème sans intervention clinique : la décompression endoscopique. Contrairement à la méthode classique, la peau et les muscles de la main ne sont pas touchés. La douleur est minime et le soulagement des symptômes est immédiat.

Les bénéfices sont nombreux :

soulagement immédiat des symptômes et de la douleur

peu d’inconfort ou de risques de complications

temps d’indisponibilité minimal

aucun soin postopératoire nécessaire

mini incision sans points de suture

retour beaucoup plus rapide au travail

reprise rapide des loisirs et activités sportives

permet de traiter les deux mains en une seule séance

Qu'est-ce que la maladie de Dupuytren ?

Décrite en 1831 par le Baron Guillaume de Dupuytren, cette maladie se traduit par l’épaississement et la transformation de la couche de tissu comprise entre la peau et les tendons au niveau de la face palmaire des doigts et de la main. C'est une contracture.

En conséquence, elle limite l’extension des doigts (surtout des 4e et 5e doigts). Son origine est inconnue, mais elle est plus fréquente chez les hommes, les diabétiques ou en cas de consommation chronique d’alcool. Résultat d’une prédisposition génétique, on retrouve souvent des antécédents dans la famille. Elle peut également se développer après un traumatisme.

Quelles sont les principales différences entre les deux ?

Contrairement au syndrome du canal carpien, le travail prolongé avec les mains n’est pas responsable de la maladie de Dupuytren. Cette dernière n'a pas de traitement médical connu et son diagnostic est clinique. Certains traitements à base d’enzyme qui digèrent le collagène représentent peut-être un espoir pour le futur.

En cas de forte gêne, lorsque les épaississements deviennent apparents, et pour retrouver l’extension de ses doigts, le patient passera donc par une intervention clinique qui consiste à sectionner les brides et à retirer les tissus malades.