Vous aménagez dans une nouvelle maison ? Nos conseils pour bien la décorer !

Changer de maison est souvent l’occasion de changer de déco, mais source aussi de nombreuses questions : comment imprimer sa personnalité, l’aménager à son image sans trop se ruiner ? Le mobilier va-t-il rentrer ? Quels rideaux choisir ? Où trouver ce qui vous manque ? Voici donc nos conseils pour réussir votre aménagement.

Avant l’emménagement

Profitez que la maison soit vide pour entreprendre des travaux de décoration sur les murs, les portes et le sol. Cela vous permettra aussi de reboucher des trous ou de réparer les dommages causés par l’usure du temps ou les dégradations.

Choisissez les couleurs en fonction de votre style : chaudes et lumineuses pour une ambiance cosy, plus neutres pour un intérieur contemporain ou du blanc, à la fois élégant et intemporel. Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un peintre, vous pouvez aussi opter pour une décoration murale à l’aide d’autocollants, notamment dans la chambre des enfants.

Ne négligez pas le sol : c’est l’occasion de le rafraîchir ou d’opter pour un nouveau revêtement.

Le déménagement

La préparation du déménagement est l’occasion de faire du tri. Étudiez les dimensions de vos meubles en fonction de votre nouvelle surface pour savoir si tout va rentrer. Au besoin, travaillez à l’aide d’un plan à l’échelle. Découpez des petits papiers correspondant au mobilier et déplacez-les à loisir jusqu’à trouver leur emplacement idéal.

Ne jetez pas ce qui vous lasse : les objets peuvent être détournés, les meubles relookés. Une chaise peut devenir un chevet, une cafetière un joli vase rétro, un paravent une nouvelle tête de lit…

L’aménagement

Une fois votre mobilier placé, il est temps de chiner de nouveaux objets, fonctionnels ou design. Pour un style unique, rendez-vous dans un magasin d'artisanat qui propose des articles originaux que vous ne trouverez pas ailleurs. Vous y trouverez lampes, étagères, miroirs, horloge ou cadre pour animer votre intérieur.

Restaurez votre canapé avec des tissus et des coussins faits main. Habillez vos fenêtres avec des rideaux ou des voilages, selon que vous souhaitez magnifier votre pièce, occulter un recoin ou vous isoler. Vous aurez le choix entre des imprimés de caractères, des motifs très graphiques et même des tissus double face pour cloisonner un endroit.

Côté cuisine, pièce centrale de la maison, multipliez les rangements pour qu’elle soit fonctionnelle. Ne négligez pas la lumière et optez pour des plans de travail lisses, plus faciles à nettoyer.

La grande tendance va vers la récup et l’artisanat, une alternative raisonnée et économique pour décorer son intérieur. Récupérez ce qui vous manque chez des amis ou votre famille et soyez créatifs.