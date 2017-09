Les producteurs agricoles de la Matawinie en mode développement

Le vendredi 8 septembre dernier, l’UPA du Nord tenait son barbecue annuel à la nouvelle Cabane à sucre Côte-à-Joly, propriété de la famille Sylvain Joly de St-Jean-de-Matha. Rassemblant une trentaine de producteurs agricoles de la MRC Matawinie, l’activité de réseautage a été l’occasion de souligner l’établissement de nouvelles entreprises, de faire le point sur les différents sujets d'actualité et aussi d’adopter, en assemblée, des orientations pour l’automne. Enfin, Mme Andreanne Aumont, nouvelle directrice régionale de la Fédération de l’UPA de Lanaudière a présenté les priorités d’action de l’organisation.



Besoins et attentes des producteurs

L’assemblée s’est prononcée notamment pour suspendre dès que possible l’application du plafond de la croissance des coûts du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) et introduire dès maintenant dans la Loi sur la fiscalité municipale un plafond de l’évaluation foncière des immeubles agricoles, comme cela existe déjà pour les taxes scolaires.



Suite à l’annulation de la réforme que le gouvernement envisageait jusqu’en février dernier, les membres demandent aussi que le ministre Lessard respecte son engagement de rembourser le trop-versé des producteurs. Comme décrié par l’UPA depuis maintes années, les producteurs demandent, ultimement, de revoir complètement le système de la fiscalité foncière agricole afin qu’il soit équitable et compétitif.



Relativement au Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres (pour lequel dans Lanaudière, seuls les producteurs de la MRC Matawinie sont admissibles), les producteurs demandent de rehausser de manière significative les fonds alloués au programme et d’en adapter les critères d’admissibilité pour mieux répondre aux besoins agronomiques des sols agricoles de Matawinie, mais aussi des érablières.



D’autre part, le syndicat local accorde une importance toute particulière aux besoins et attentes des fermes de petite taille. À cet effet, deux représentants du territoire seront présents à une rencontre provinciale à Lévis, le 20 septembre 2017, laquelle a objectif de définir les enjeux prioritaires de ces producteurs et les façons d’adapter les actions et les services de l’Union afin de mieux y répondre. Rappelons que presque la moitié des quelques 200 entreprises agricoles de la Matawinie atteignent un revenu brut annuel de moins de 50 000 $, les classant dans la catégorie « fermes de petite taille ».



Plan de développement de la zone agricole : lancement le 19 septembre 2017

Le syndicat local a présenté ensuite un bref aperçu des objectifs du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Matawinie. Ce plan est en fait une démarche regroupant les intervenants économiques, par laquelle des actions précises ont été identifiées pour stimuler les activités agricoles sur le territoire : faciliter l’affichage des entreprises agrotouristiques par exemple.



Depuis 2014, par sa connaissance approfondie du milieu agricole, l’UPA du Nord veille à assurer les intérêts des producteurs dans cette démarche. Cette table agricolemunicipale permettra aussi d’adresser différentes problématiques du milieu (démarches d’obtention des permis de construction agricoles, permis d’abattage d’arbres, etc.).



Soulignons que la démarche PDZA a aussi fait ressortir d’intéressants constats sur l’agriculture locale. Contrairement à la tendance provinciale, le nombre d’entreprises agricoles en Matawinie augmente. Notons aussi que plus de la moitié de la relève agricole établie procède par démarrage d’entreprise, plutôt que par la voie plus traditionnelle de transfert. Enfin, M. Vital Deschênes, acériculteur à St Béatrix et président du syndicat local, rappelle que le territoire présente un énorme potentiel acéricole : « Même qu’en fait, 71 % de ce potentiel est situé à l’extérieur de la zone agricole » souligne-t-il.



Pour en savoir plus, les producteurs sont conviés au dévoilement du PDZA le mardi 19 septembre 2017, à 11 h 00, au Club de golf de Rawdon. Confirmez votre présence au 450 834-5441, p. 7000 ou par courriel à lhjubinville@matawinie.org.

