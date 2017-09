Osez découvrir la touche Experiencia, la nouvelle soirée-bénéfice de la Fondation pour la Santé

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’annoncer la tenue de sa toute nouvelle soirée-bénéfice portant le nom Experiencia! Cet événement, de type cocktail dînatoire, se tiendra le jeudi 19 octobre prochain dans un lieu qui ne sera dévoilé qu’une à deux semaines avant sa tenue! Une touche de mystère qui donne le ton pour cette activité de financement de la fondation.



Le temps d’une soirée, Experiencia plongera les invités dans une ambiance particulière, intrigante et surprenante, où expérience rimera avec plaisir et où leurs cinq sens seront agréablement comblés. Un lieu inconnu, su des invités tardivement, qui sera complètement transformé sous la touche Experiencia!



C’est connu, le plaisir est un bienfait de la santé. Comme la mission de la fondation est de promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au bien-être de la population, il va sans dire que ce nouvel événement cadre tout à fait avec les fondements mêmes de la fondation.



« C’est une façon festive pour les gens de se rassembler pour le plaisir d’être ensemble et de faire une différence. Un geste généreux qui nous permet, une fois de plus, d’améliorer les soins et services de santé chez nous! Nous sommes très heureux de présenter cet événement; une première dans la région. », affirme Caroline Martel, directrice générale de la fondation.



Experiencia est un événement créé par la fondation et un comité organisateur composé de gens provenant du milieu des affaires du nord de Lanaudière. La fondation a revu la programmation de ses événements à l’automne 2016, en décidant de ne pas continuer son tournoi de golf et son activité cycliste, la Virée Vélo Santé. C’est ainsi que l’idée de créer une soirée-bénéfice a émergé, alors que ce type d’événement est de plus en plus tendance localement et partout en province. La fondation et son comité souhaitaient un événement original et accessible afin d’attirer le plus de gens possible, toujours dans le but d’amasser de plus en plus de fonds pour la santé de la communauté d’ici!



La fondation en profite pour remercier tous les participants, donateurs et partenaires qui se sont déjà engagés dans cette belle aventure d’Experiencia. Les billets sont disponibles au coût de 250 $ chacun. La tenue vestimentaire à privilégier lors de la soirée se doit d’être professionnelle et décontractée, le port du jeans étant accepté. Pour de plus amples informations, pour s’inscrire à l’événement ou pour faire un don, visitez le site www.experiencia.ca.

Sur la photo

Membres de comité, partenaires et quelques membres de l’équipe de la fondation, soit Stéphane Guillemette, partenaire (GCIA Événements) - Stéphane Morel (IA Groupe financier) - Dany Belleville, administratrice de la fondation (Plastiques GPR) - Amélie Lajoie (IA Groupe financier) - Maude Malo, directrice du développement à la fondation – Louis-Félix Laporte (CIBC Wood Gundy) – Jean-Sébastien Devost (Tomahawk Communication) – Dr Michel Dunberry (Chef chirurgien au CHDL) – Michèle Goyette (Tomahawk Communication) – Jonathan Ladouceur (IA Groupe financier) – Luc-Olivier Trudel, adjoint au développement à la fondation – André Bélair, partenaire (Marché Bel-Air) – Caroline Martel, directrice générale de la fondation.