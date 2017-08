Gestion CRGH S.E.N.C. remet 6000$ à la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière

Gestion CRGH S.E.N.C., une firme d’arpenteurs-géomètres de Joliette, fait un don de 6000$ à la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière (FCEL).

«Par ce don, CRGH est fier de contribuer à la protection des milieux naturels de la région de Lanaudière en appuyant la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière dans sa mission» ont indiqué messieurs Pierre Robitaille et Jérôme Harnois.

«La Fiducie travaille activement avec les organismes et entreprises implantés dans la région. Nous établissons des ententes de collaboration et de partenariat qui nous permettent de protéger, conserver et mettre en valeur des milieux naturels dans Lanaudière. Le geste de générosité de Gestion CRGH S.E.N.C. permettra d’assurer la saine gestion du patrimoine qui nous est confié» a précisé monsieur Yannick Bilodeau, biologiste et fiduciaire au sein de la FCEL.