Kildare Deluxe : Une 8e édition record

Le 26 août dernier avait lieu le Kildare Deluxe; le soleil ainsi que les participants étaient plus que jamais au rendez-vous! Pour la 8e édition, le Kildare Deluxe a dépassé les attentes et a battu plus d’un record.



Les nombreux amateurs de voitures anciennes et de rockabilly ont convergé vers la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, tôt samedi matin.



Présentée par la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et la Caisse Desjardins de Kildare, la 8e édition du Kildare Deluxe a accueilli plus de 600 voitures anciennes et 7 000 visiteurs au centre du village de Saint-Ambroise-de-Kildare. Une année record! Jeunes et moins jeunes étaient présents pour célébrer avec nous.



Il y en avait pour tous les goûts! L’ambiance festive était palpable sur le site, tout au long de la journée, grâce aux nombreuses activités. Les visiteurs ont pu parcourir les kiosques des divers exposants et y faire de belles trouvailles, visiter les kiosques de restauration pour le déjeuner, le dîner et le souper, s’amuser dans la zone famille et s’émerveiller en visitant la Ecto-1. Dès 12 h 30, pour le plus grand plaisir de tous, les groupes de musique se sont succédés sur la scène principale, présentée par Carrosserie Robillard et Martin Remorque, ainsi que par la pharmacie Proxim Landry et Laurendeau.



Le concours de pin-up, avec ses 30 participantes, fut aussi fort apprécié. La gagnante, qui sera d’ailleurs notre juge invitée pour la 9e édition, est Mme Camille Proulx.



Le Kildare Deluxe fait de plus en plus sa marque dans l’univers des expositions, et la participation, toujours en constante évolution, est signe de l’engouement des participants. Nous ne pouvons qu’espérer plus encore pour la 9e édition qui sera bientôt en préparation.



Évidemment, un événement de cette ampleur ne pourrait avoir lieu sans la précieuse collaboration de tous nos partenaires et bénévoles. Le comité organisateur tient à remercier la Caisse Desjardins de Kildare pour son implication pour une troisième année à titre de présentatrice de l’événement.