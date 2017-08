Rentrée scolaire – Joliette en mode sécurité!

Alors que des milliers d’étudiants reprendront le chemin de l’école dans les prochains jours, la Ville de Joliette tient à partager les changements apportés à la signalisation scolaire aux pourtours des écoles primaires Les Mélèzes, Monseigneur J.-A.-Papineau et Sainte-Thérèse.

Afin de sécuriser le parcours des enfants se rendant à l’école à pied, la Ville de Joliette a nouvellement identifié des corridors scolaires aux abords des écoles Monseigneur J.-A.-Papineau et Sainte-Thérèse, tout comme elle l’a fait en 2015 pour l’école intégrée de Saint-Pierre. Ces corridors scolaires indiquent aux écoliers le chemin à prendre et invitent les automobilistes à circuler prudemment dans les zones concernées. Des débarcadères pour parents ont également été aménagés.

Du côté de l’école Les Mélèzes, la signalisation aux abords de l’établissement a été repensée dans le but de renforcer la sécurité à l’arrivée et au départ des enfants. Il est donc maintenant interdit d’immobiliser et de stationner son véhicule du côté opposé à l’école, sur la rue Saint-Antoine, où des bandes cyclables ont notamment été intégrées. Les parents sont toutefois autorisés à déposer ou attendre leur enfant dans les zones de débarcadère prévues à cet effet.

Distribution de feuillets explicatifs

Pour mieux comprendre et visualiser les changements apportés, des feuillets explicatifs destinés aux parents seront distribués aux élèves des écoles concernées à la rentrée scolaire. Ces mêmes feuillets sont également disponibles en ligne au www.ville.joliette.qc.ca.

En tant qu’automobiliste :

Soyez courtois et accordez la priorité aux enfants;

Respectez la signalisation aux abords de l’école;

Évitez les virages en U et toute autre manœuvre dangereuse;

Restez vigilants, les enfants peuvent être imprévisibles!

En tant que parent :

Utilisez les débarcadères prévus pour les parents;

Assurez-vous de ne pas entraver la zone de sécurité aux abords de la traverse piétonne;

De la voiture, faites toujours sortir votre enfant du côté de la rue longeant la cour d’école.

Et en tant qu’écolier :

À l’aide d’une carte ou du plan à l’intérieur du feuillet, détermine avec tes parents le meilleur trajet entre la maison et l’école;

Marche toujours sur le trottoir et si possible en groupe;

Traverse les rues aux intersections où les automobilistes doivent s’arrêter;

Avant de traverser, regarde à gauche, à droite et de nouveau à gauche pour voir si des véhicules s’approchent;

Garde un contact visuel avec les véhicules pour t’assurer d’être vu;

Emprunte le trajet prévu avec tes parents;

Méfie-toi et ne t’approche pas des inconnus!

La Ville de Joliette remercie à l’avance tous les citoyens pour leur compréhension face à ces initiatives qui ne visent qu’à mieux protéger nos enfants et tient à vous souhaiter une bonne rentrée scolaire!