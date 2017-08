Un fauteuil de plage tout-terrain pour le Camp de jour adapté de Brandon

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est excessivement fière de présenter un investissement qui a un impact direct dans la vie des jeunes de la MRC de D’Autray ayant une déficience physique. De concert avec ses partenaires, la fondation a permis l’achat d’un fauteuil de plage tout-terrain permettant aux jeunes à mobilité réduite du Camp de jour adapté de Brandon de pouvoir profiter de la populaire plage de Saint-Gabriel.



Cet investissement de 6 700 $ a été rendu possible grâce au travail conjoint du comité de partenaires du camp de jour adapté, incluant la Ville de Saint-Gabriel, les Municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville et Saint-Damien, les Répits de Gaby, la Société de l’Autisme Région Lanaudière, le Camp de jour Les Trois Peanuts, l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière) et, finalement, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Cette dernière a, par le biais du Fonds Odette-Laporte, fourni 3 500 $. La Fondation Santé de la MRC de D’Autray et la Fondation du Tisonnier Laurentides-Lanaudière ont, quant à elles, respectivement versé la somme de 1 600 $ chacune afin de compléter le financement. Le Camp de jour adapté de Brandon permet à une clientèle ayant des besoins particuliers de pouvoir vivre l’expérience du camp de jour de la même manière que n’importe quel autre jeune, et ce, de manière inclusive sans discrimination envers les différences. « C’est la première fois depuis la naissance de mon fils que je peux aller le reconduire au même endroit, avec sa grande sœur, pour des activités de loisirs. Il peut enfin participer au camp de jour comme sa sœur. », a rapporté la mère de Thomas, un participant du camp de jour adapté. L’achat de ce fauteuil, dit « hippocampe », au début de la saison estivale aura donc permis à tout le monde de se rafraichir sur les rives du Lac Maskinongé au courant de l’été.



Il est à noter que la participation de la fondation dans ce projet a été rendue possible par le biais du CLSC de Saint-Gabriel. « La fondation est très heureuse d’avoir pu investir dans la qualité de vie des jeunes durant les vacances scolaires. L’achat de ce fauteuil permet de répondre à un besoin pour ce type de clientèle et s’inscrit directement dans la mission de notre organisme, soit offrir des services de proximité partout dans notre vaste région. C’est à travers la communication et l’écoute des principaux intervenants dans ce dossier que nous avons pu cerner le besoin chez les jeunes et leurs familles et, par le fait même, faire une différence. », a affirmé Caroline Martel, directrice générale de la fondation. Celle-ci et toutes les familles touchées tiennent à remercier les donateurs et les parties impliquées dans le processus d’acquisition, sans qui ce beau projet n’aurait jamais pu se concrétiser.



Le Camp de jour adapté de Brandon

Il vise à donner accès aux activités estivales de type camp de jour à une clientèle vivant avec une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Son but est de réduire les barrières de participation sociale et de briser l’isolement que peuvent vivre certains jeunes en lien avec leur condition. Du coup, cela occasionne des impacts positifs sur la dynamique familiale et dans la vie d’une vingtaine de familles de la Ville de Saint-Gabriel et des municipalités avoisinantes.



Le Fonds Odette-Laporte

Odette Laporte, décédée en 2015, fut une grande femme de cœur qui, en plus d’avoir été membre du conseil d’administration de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pendant 22 ans, est reconnue pour avoir été l’une des premières femmes philanthropes de la région. Le nom de cette bienfaitrice est ainsi associé à ce fonds entièrement dédié au mieux-être des gens de la communauté sur le territoire couvert par la fondation. Grâce aux dons de la population, l’argent amassé par ce fonds permet la réalisation de projets visant le mieux-être et le confort de la clientèle étant soignée ou hébergée dans les installations du CISSS de Lanaudière.