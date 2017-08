Un nouveau visage à la barre de la Fondation du Cégep à Joliette

C’est au nom du conseil d’administration de la Fondation du Cégep à Joliette que le président, monsieur Michel Perreault, est heureux d’annoncer la nomination de madame Caroline Majeau à titre de directrice générale. Forte d’une solide expérience en philanthropie, elle a su se faire remarquer dans Lanaudière depuis près de 15 ans. « Ce sera une magnifique occasion pour moi d’agir directement sur le bien-être des jeunes étudiants et étudiantes de notre région et de pouvoir faire la différence dans leur réussite » ajoute-t-elle avec enthousiasme.

C’est donc un souffle nouveau que Mme Majeau et tous les membres du conseil d’administration désirent insuffler à cet organisme fondé en 1993 et qui est venu en aide à plus de 2 000 jeunes depuis. Rappelons que la Fondation a permis à la constituante joliettaine du Cégep régional de Lanaudière de faire des acquisitions d’équipement et de moderniser certains locaux à la hauteur de 1 600 000 $ depuis 1996 et qu’elle verse en aide directe aux étudiants plus de 100 000 $ chaque année.