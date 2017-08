Éléments importants à vérifier lors d’une visite de maison

Article commandité

Acheter une maison : voilà une expérience de vie extraordinaire, mais également un peu complexe. N’importe qui peut rapidement se sentir dépassé par la situation. Connaître les éléments auxquels prêter plus d’attention lors d’une visite s’avère donc pratique, surtout pour éviter les surprises et les vices cachés après l’achat. Les éléments composant la structure sont les plus importants, mais l’état de certaines pièces peut également jouer dans la balance.

La structure

Les fondations représentent sans doute l’élément structurel le plus important d’une maison. Si elles ne sont pas suffisamment solides, elles ne supporteront pas correctement le reste de la maison et cela pourrait entraîner d’importants problèmes, tels que des infiltrations d’eau ou un affaissement de la maison.

Pour repérer un problème de fondations, il suffit d’examiner les fondations extérieures ou le sous-sol pour voir s’il y a des fissures. Plus ces dernières sont profondes, plus les risques sont grands, en particulier en ce qui concerne les infiltrations. Il faut alors surveiller les traces d’humidité.

La toiture doit également être examinée avec soin. En effet, c’est elle qui protège l’habitation de la plupart des intempéries. Il faut donc qu’elle soit en bon état, autant du côté de la structure que du revêtement.

D’autres éléments, comme le revêtement extérieur, ainsi que les portes et les fenêtres, sont souvent révélateurs de l’état de la structure. Parfois, ces éléments sont simplement vieux et nécessitent d’être remplacés pour améliorer l’efficacité énergétique de la maison.

Les pièces clés

L’état des pièces à l’intérieur de la maison est également important pour déterminer s’il s’agit d’un bon achat ou non. Il faut d’abord considérer leur nombre et leur taille. Certaines habitations plus âgées comportent de petites pièces peu adaptées au mode de vie moderne, alors vous voudrez peut-être les réaménager, ce qui implique d’importants travaux de rénovation.

La cuisine et la salle de bain sont les deux pièces d’une maison qui coûtent le plus cher à rénover. Cela s’explique par le fait qu’elles comportent d’importants systèmes de plomberie et qu’elles sont aménagées avec des éléments fixes comme les armoires, les éviers ou le bain.

Par conséquent, leur état et leur apparence peuvent affecter votre décision d’acheter ou non, selon votre intention par rapport à d’éventuelles rénovations et le budget que vous pouvez y consacrer pour rendre le tout fonctionnel. De plus, il faut savoir que si ces pièces sont très abîmées, elles peuvent cacher d’importants vices. Il vaut donc mieux les inspecter minutieusement au besoin.