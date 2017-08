Les différents types de massage

Article commandité

Il existe différents types de massage. Afin de choisir celui qui vous convient le mieux, il importe de bien les connaître. Voici quelques-uns des types de massages les plus populaires ainsi que leurs caractéristiques.

Le massage de détente

Aussi connu sous le nom de massage de mieux-être, le massage de détente permet à la personne qui le subit de se détendre et de passer du bon temps. Sans nécessairement posséder de vocation thérapeutique, il permet de relâcher les tensions, d’évacuer le stress et de ressentir une vague de bien-être et de douceur. C’est souvent le genre de massage qui est offert dans les spas.

Le massage thérapeutique

Les clients qui se rendent dans ce type d’établissement peuvent aussi profiter d’un passage au spa pour bénéficier d’un massage thérapeutique , puisque ce type de massage est aussi offert. Visant à réduire ou à soulager certaines douleurs articulaires ou musculaires, le massage thérapeutique est plus axé sur les bienfaits thérapeutiques du massage pour le corps, d’un point de vue médical. Toutefois, les massages thérapeutiques et de détente tendent souvent à se ressembler, puisqu’ils incitent tous les deux à la détente et permettent de soulager certaines tensions ou douleurs musculaires.

Les sous-catégories de massage

Ensuite, on entre dans les sous-catégories de massages, c’est-à-dire que selon le type de massage (de détente ou thérapeutique), plusieurs autres types de massages sont offerts. En voici quelques-uns.

Le massage thaï

S’inspirant du yoga et du shiatsu, le massage thaï possède une vocation fortement thérapeutique, et pour cause : il s’inspire de la médecine traditionnelle. En effet, lorsqu’il est pratiqué, il stimule entre autres les points d’acupuncture et favorise la circulation sanguine ainsi que la flexibilité. Il possède trois principales vocations, soit celles de méditation, d’étirement et de regain d’énergie. Par l’entremise de mouvements et de pressions, certaines zones spécifiques sont travaillées par le massothérapeute, permettant ainsi à la personne qui le subit de ressentir un relâchement de ses tensions musculaires, entre autres bienfaits.

Le massage suédois

Visant à faire circuler le sang vers le cœur, le massage suédois repose sur des techniques axées sur les muscles et les articulations. Il permet de relaxer et de tonifier les muscles, et favorise la circulation du sang et l’élimination des toxines. Puisqu’il permet de diminuer les douleurs, notamment au dos, il est considéré comme thérapeutique, mais possède également des propriétés relaxantes.

Le massage californien

Sensuel à souhait, ce type de massage combine les mouvements doux, tels que les effleurements de peau, à des mouvements plus profonds exercés avec plus de pression. Le massage californien est exercé sur la personne dénudée ou en sous-vêtements avec des huiles essentielles parfumées et relaxantes. Il vise surtout à procurer une vague de bien-être psychocorporelle intense à la personne qui le subit.

Le massage aux pierres chaudes

Le massage aux pierres chaudes, pour sa part, regroupe plusieurs techniques en une seule. S’inspirant entre autres du massage californien et du massage suédois, il se distingue par l’utilisation de pierres chaudes qui sont placées à divers endroits stratégiques du corps, procurant ainsi aux clients une expérience sensorielle unique. Les pierres peuvent aussi être enduites d’huile et servir de compléments aux mains pour masser la peau des clients.