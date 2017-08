La méthode CEREC en dentisterie : ce qu'il faut savoir

La restauration dentaire se fait en une seule séance, ce qui représente un énorme gain de temps et dispense le patient de porter une prothèse provisoire.

L’empreinte dentaire se fait de manière optique. Elle est très précise et évite de réaliser un moulage de la bouche, étape souvent désagréable.

Cette méthode est très performante : une restauration CEREC rencontre 95% de succès chez les patients de 10 ans et 90% chez ceux de 18 ans.

Révolutionnaire et ultra-moderne, cette technologie évolue constamment. Elle est donc à la pointe de la technologie dentaire et respecte parfaitement les derniers protocoles en la matière.

Les risques d’erreurs humaines sont largement réduits, puisque la machine se charge de concevoir et créer une prothèse parfaitement adaptée au patient. Pour des résultats optimaux, prenez rendez-vous avec un dentiste à Montréal qui offre des services complets en dentisterie familiale .

La méthode CEREC est de plus en plus répandue, donc il est plus facile de trouver un dentiste qui l’applique. D’ailleurs, cette technique est même enseignée dans des universités désormais.