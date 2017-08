Avantages et inconvénients du contour d'oreille comme prothèse auditive

Article commandité

Le contour d’oreille est la prothèse auditive la plus présente sur le marché et pour cause : c’est la plus puissante et la plus résistante des prothèses. Se glissant derrière l’oreille, elle est constituée d’un embout auriculaire sur mesure, c’est-à-dire élaboré à partir de votre propre empreinte. Celui-ci est relié à un boîtier électronique, le contour lui-même, par un tube. Il n’en reste pas moins que de nombreux patients rechignent à les porter. Avantages et inconvénients de cet appareillage.

Les différents contours d’oreille

Trois appareils de ce type sont possibles selon votre profil :

Le modèle ouvert est constitué d’un embout de petite taille rentrant à peine dans l’oreille. Ce dispositif favorise ainsi une meilleure circulation de l’air diminuant du même coup les problèmes d’humidité, Le modèle fermé propose un embout qui se loge complètement à l’intérieur du conduit, Le mini-contour à écouteur déporté est composé d’un écouteur, d’un micro et d’un amplificateur à introduire dans le conduit également, mais plus confortable et facile à installer du fait de sa petite taille.

Un appareil universel

Le contour d’oreille présente de nombreux avantages au premier rang desquels se trouvent toutes les formes de perte d’audition. Ainsi, quel que soit le diagnostic, il vous sera tout indiqué et spécialement si vous sécrétez du cérumen en excès. De plus, il est confortable et sa manipulation très aisée. Il est conseillé aux enfants pour ces raisons-là.

Esthétiquement, il est disponible en de nombreuses couleurs et styles pour s’adapter à vos souhaits. Après tout, on a le droit de miser sur un joli design !

Une technologie performante

Les programmes sont personnalisables, ce qui signifie en clair que les paramètres électroacoustiques seront adaptés à vos propres besoins.

Les microphones sont directionnels : votre audition ne s’altère pas dans un environnement bruyant. Vous contrôlez le volume au moyen d’un bouton poussoir multiprogrammes.

Une aide à la téléphonie est intégrée. Vous pouvez vous connecter à votre téléphone portable compatible Bluetooth, comme avec une oreillette mains libres en quelque sorte.

Un inconvénient tout de même

Le contour d’oreille restera toujours visible d’où la difficulté à l’accepter.

D’autres solutions techniques non visibles sont possibles, car placées complètement à l’intérieur du canal auditif. C’est le cas par exemple de la demi-conque, la pleine conque ou l’appareil mi-canal. Pour connaître les appareils auditifs les plus adaptés à vos besoins, le mieux est de consulter un audioprothésiste. Il effectuera en amont votre bilan auditif et vous accompagnera dans toutes les phases d’adaptation.