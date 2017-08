La nouvelle place des Moulins : charmante et significative

Aménagée sur les vestiges des anciens moulins à scie aux abords de la rivière L’Assomption, tout juste derrière le Château Joliette, la nouvelle place des Moulins est maintenant prête à vous accueillir, accessible via un sentier piétonnier à partir de la rue Saint-Thomas.

Pour le conseil municipal de la Ville de Joliette, ce projet répond en partie à la volonté des citoyens de valoriser les abords de la rivière, comme précisé lors des démarches de consultation publique Éco-Joliette. « Avec ses balançoires, son mobilier et ses aménagements paysagers, la nouvelle place est particulièrement charmante. Mais surtout, elle permet d’admirer de près et sous un nouvel angle notre majestueuse rivière L’Assomption! », de préciser fièrement le maire Alain Beaudry.

Il faut dire qu’en plus d’offrir une vue imprenable, la place des Moulins représente un véritable hommage aux racines de la Ville en commémorant la grande histoire des moulins, à l’endroit même où se déroulaient leurs activités de l’époque.

Participation d’Hydro-Québec

Rappelons qu’en 2015, conformément à son Programme de mise en valeur intégrée, Hydro-Québec allouait la somme de 250 000 $ à la Ville de Joliette pour l’instauration de ce lieu public enchanteur.

La somme allouée par Hydro-Québec donne suite à la construction d’une nouvelle ligne de transport d’électricité à 315 kV sur le territoire joliettain. Ce projet de ligne visait à répondre à la demande croissante dans la région et s’inscrit dans le plan d’évolution du réseau de transport du nord-est de la région métropolitaine de Montréal.

« Nous tenons à ce que nos équipements de transport d’électricité s’intègrent harmonieusement à leur milieu d’accueil. Le Programme de mise en valeur intégrée, qu’Hydro-Québec a mis sur place sur une base volontaire, est donc l’occasion de contribuer à améliorer le cadre de vie des collectivités grâce à des initiatives comme la Place des moulins que nous inaugurons aujourd’hui. », de renchérir Mme Marie-France Barrette, Conseillère – Relations avec le milieu chez Hydro-Québec.



Importance historique des moulins

En 1823-1824, on procède à la construction du « grand moulin du village d’Industrie », premier moteur économique de l’endroit. Le village d’Industrie est ainsi érigé sur les berges de la rivière L’Assomption et se développe grâce à l’exploitation du pouvoir hydraulique de cette dernière. À travers les années, on y ajoute des moulins à avoine, à scie, à carder la laine et à farine. Malgré un contexte économique difficile, les activités industrielles de Barthélemy Joliette et de son beau-frère Peter Charles Loedel vont bon train.

L’histoire des moulins se poursuit dans les années 1900, marquée notamment par des incendies, des ventes et des rachats d’industries. Les gestionnaires William Copping et Édouard Gohier donneront successivement leur nom au moulin à scie construit sur cette rive (construction originale en 1837), un important jalon dans l’essor économique du village.