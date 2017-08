Le Quille-O-Thon tant attendu de l’ASEPL est de retour !

Après deux années d’absence, l’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) renouvelle cette année son grand Quille-O-Thon. Cet événement qui rassemble tout près de 150 personnes est attendu depuis longtemps par ceux qui y participent habituellement.



C’est dans une ambiance joviale et amicale que se tient cette importante campagne de financement. De nombreux prix de présence seront remis. Venez donc nous encourager tout en vous amusant entre amis ou en famille.



Les fonds recueillis permettront à l’ASEPL de maintenir ses activités sociales ainsi que son soutien financier pour l’achat de produits et services spécialisés pour ses membres vivant avec la sclérose en plaques.



Samedi 9 septembre 2017

15h30 à 18h

Salle de quilles Baby

53, rue Baby à Joliette



Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre place seul ou en équipe !

20 $ par personne (souliers inclus)



Pour information et inscription, contactez :

Nancy Blouin et Myriam Bisson au (450)753-5545 ou (438)494-9900