Yoga urbain en plein air avec musiciennes sur scène au centre-ville de Joliette!

Le 26 août prochain à 10 h se tiendra la session de yoga urbain en plein air en collaboration avec l’école Espace Terra Yoga, la Ville de Joliette et la Société de développement du centre-ville de Joliette.



Ce grand rassemblement gratuit se déroulera en plein air à l’ancienne place où était situé le cinéma Joliette. Cet événement vise à faire découvrir les bienfaits du yoga et à promouvoir de saines habitudes de vie. Cette activité s’adresse aux gens de tous les niveaux, débutants comme experts et de tous les âges, enfants comme adultes. Un duo de musiciennes jouera de la musique classique pour vous aider à vous détendre lors de cette classe de yoga en plein air.



Un événement unique à Joliette !

Il est suggéré de s’habiller avec des vêtements confortables et de couleurs pâles pour diminuer l’impact de la chaleur. Apportez votre bouteille d’eau réutilisable et votre tapis de yoga. Si toutefois vous ne possédez pas de tapis vous pouvez en acheter un lors de votre arrivé à l’évènement au coût de 35$ ou en louer un par courriel j.aubry@me.com. C’est Madame Jocelyne Aubry, de l’école Espace Terra Yoga, qui assurera l’animation de la session de yoga. C’est assurément un rendez-vous à ne pas manquer qui s’annonce un grand succès pour les adeptes du yoga! En cas de pluie, l’événement sera remis au lendemain, soit dimanche le 27 août à 10 h.



Eugénie David, propriétaire, directrice et enseignante de l’École de Musique Eugénie David sera au piano et Amélie Venne, professeure de violon et violoniste interpréteront pour vous des pièces qui sauront vous aider à vous relaxer, à méditer et surtout à vous permettre de trouver votre point de concentration afin de vous ressourcer et diminuer le stress accumulé de la vie de tous les jours. Réservez votre samedi matin pour un moment de relaxation bien mérité. Tirages surprises sur place !



