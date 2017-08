Les cadets de Joliette déménagent!

Au courant de l'été, le corps de cadets de Joliette à procédé au déménagement de ses installations au sein du Joliette High School. Pendant plus de cinquante (50) ans, le regroupement jeunesse était installés dans les locaux de l'école Barthélemy Joliette. Était venu le temps de se trouver un nouveau port d'attache, la directrice du Joliette High School a été très enthousiaste à recevoir l'équipage du CCMRC JOLIETTE et ainsi offrir un nouveau programme parascolaire à ses élèves.

Les jeunes qui désirent s’inscrirent peuvent le faire en se présentent chaque vendredi soir entre 18h00 et 21h00 au Joliette High School, 107 Delorimier, Joliette à compter du 8 septembre prochain!

Les 3 buts des cadets sont les suivants;

Développer chez les jeunes des qualités de chefs et de civisme;

Promouvoir la bonne forme physique;

Favoriser les sports et activités nautiques.

Les jeunes qui sont intéressés doivent obligatoirement avoir entre 12 et 18 ans inclusivement. Il faut savoir qu’il n’y a AUCUN FRAIS pour embarquer dans l’aventure (l’inscription et l’uniforme sont GRATUIT). Nous débutons notre 51e croisière et soyez assurer que cette année sera encore remplie d’aventures extraordinaires.